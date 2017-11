Victòries del Barça Lassa i el Reus a Europa, derrota del Vic

Segon triomf en dos partits del Barça d'hoquei sobre patins a la Lliga europea. L'equip blaugrana, que feia 22 anys que no visitava la pista del Montreux de Suïssa, s'ha imposat per 0-10 amb 4 gols de Matías Pascual, 3 de Lucas Ordoñez, 2 de Pau Bargalló i un de Pablo Álvarez. El proper partit serà contra el rival més dur del grup, el Benfica.

El Reus Deportiu, vigent campió, ha debutat a la fase de grups golejant per 4-8 l'Iserlohn alemany. A la primera jornada, el Reus no va poder jugar per problemes amb el vol del Viareggio italià.

En canvi, ha perdut el Club Patí Vic, derrotat a casa pel Follonica italià (0-1), amb gol de Pablo Saavedra.El Vic va ser golejat a la primera jornada a Vic i queda contra les cordes.

Victòries del Voltregà, l'Igualada, el Lleida, el Noia i el Vendrell a la CERS

A la Copa de la CERS, bona jornada dels equips catalans. El Voltregà, que ja havia derrotat per 4-6 l'ICG Remscheid al partit d'anada, ha golejat per 8-1 classificant-se pels vuitens de final. El Noia Freixenet s'ha imposat per 3-0 al Darmstadt alemany i el seu proper rival serà el Barcelos de Portugal. Tampoc ha fallat el ICG Sofware Lleida, en imposar-se 7 - 2 al Rollhockey Bundesliga Verein alemany. El Vendrell de la seva part, s'ha desfet per 5-2 del Coutras Rink-Hockey francès.

Qui tenia el duel més dur era l'Igualada, contra el Sarzana italià. Després de guanyar 1-3, l'equip català ha vist com el Sarzana es posava 0-2, però una gran reacció ha permès superar el torn, imposant-se per 6-2.