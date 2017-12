El Manlleu i el Voltregà s'escapen a la Lliga d'hoquei sobre patins femenina

El Manlleu i el Voltregà s'escapen al capdamunt de la classificació de la Lliga femenina d'hoquei sobre patins. El Manlleu, en un gran estat de forma i amb un partit menys que el Voltregà, ha guanyat per 0-2 a la pista del Liceo de la Corunya, amb dos gols de Laura Barcos. El Voltregà, poc després de ser escollit millor equip català de l'any 2017 per la UFEC, ha derrotat per 4-3 el cuer, l'Sferic de Terrassa. Les osonenques guanyaven per 4-0 gràcies als gols d'Aina Arxe, Anna Romero, Cristina Barceló i Berta Tarrida, però les vallesanes han reaccionat amb tres gols a la segona part, obra de Yolanda Font (2) i Maria Igualada.

El Cerdanyola puja fins a la tercera posició amb 21 punts després de guanyar un partit molt igualat a la pista del Calmar CP Vilanova (4-6). A falta d'uns quants minuts per acabar, amb 4-4, han decidit dos gols de Gemma Solé. Catalina Andrea Flores ha fet tres dels quatre gols locals, i Patricia Miret, el quart. Els gols vallesans han estat obra de Vanessa García, Noelie Paredes, Joana Xicota i Gemma Solé, que n'ha fet tres. El sorprenent CP Vila-sana ha perdut la tercera posició en caure per 4-2 a la pista del Generali HC Palau Plegamans. Berta Busquets i Laura Puigdueta han fet els gols locals, i Victòria Porta, els dos visitants. El Vila-sana es queda amb 19 punts, i el Palau Plegamans, amb 17.

Qui no aixeca el cap és un dels favorits al títol, l'Hostelcur Gijón, que ha perdut per 4-3 contra l'Alcorcón. Les asturianes, amb dos partits menys que el Manlleu, sumen 14 punts.

La golejada de la jornada ha estat aquella del Bigues i Riells contra el Reus Deportiu (7-0), amb set gols de set jugadores diferents: Sara Cristófol, Gemma Camp, Andrea Puertas, Marta Borrás, Clàudia Argemí, Natàlia Ylla i Núria Canals.