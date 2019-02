Voltregà Stern Motor i un sorprenent Cerdanyola, primers semifinalistes de la Copa de la Reina

La Copa de la Reina d'hoquei patins ha arrencat aquest dijous al Pavelló Olímpic de Reus amb emocions fortes. La lògica indicava que la primera semifinal la protagonitzarien Voltregà Stern Motor i CP Manlleu, però mentre les noies de Jefa Rovira suaven per desfer-se per 3-2 de Las Rozas al primer partit de quarts de final, les de Quim Casalí veien com un sorprenent CH Cerdanyola s'acabava imposant per 4-6 en la primera gran sorpresa de la competició.

En el partit que obria el foc de la Copa de la Reina, el Voltregà es prenia la revenja del partit d'OK Lliga de fa unes setmanes, que acabava amb 1 a 4 a favor de les madrilenyes. I això que les de Jefa Rovira patien un contratemps a l'escalfament, ja que Judit Burgaya es trencava el canell i quedava finalment descartada. Després de cinc minuts de tempteig, amb els dos equips intentant adaptar-se al parquet, el Voltregà es feia amb el domini absolut i posava setge a la porteria defensada per Fernanda Hidalgo. Tot i les bones aturades de la portera xilena, finalment abans del descans les osonenques aconseguien avançar-se amb dos gols mitjançant Maria Anglada i Motxa Barceló, que encara hauria pogut ampliar l'avantatge en una bola al pal després d'aixecar i picar sortint des de darrere la porteria.

A la represa el conjunt madrileny obria la llauna gràcies a un gol de Beatriz Gaete des de dins l'àrea i el partit es tornava a obrir, amb ocasions a les dues porteries. Motxa tornava a topar amb el travesser i Adriana Gutiérrez veia com Hidalgo li aturava un penal, mentre que els pals tornaven a fer acte de presència evitant un gol per banda. A vuit minuts pel final, Elena Wally restablia les taules, però ràpidament Anglada tornava a veure porteria per anotar el 3-2 definitiu. Al tram final, les madrilenyes han intentat forçar la pròrroga, i el Voltregà, tot i perdre també Berta Tarrida per lesió en una mala caiguda, ha sabut allargar les possessions i mantenir l'avantatge.

El Cerdanyola capgira un 3-1 advers

Pel que fa al segon partit de quarts de final, el Manlleu no ha pogut demostrar l'etiqueta de candidat al títol contra un Cerdanyola força efectiu. Les cerdanyolenques, amb la baixa de l'argentina Dai Silva, s'avançaven ben aviat en una rematada de Gemma Solé des de la banda dreta que sorprenia Maria Ballesta. Les osonenques, però, eren qui portaven el pes del partit i a través d'una pressió alta ha convertit el matx en un monòleg, on només era qüestió de temps que arribessin els gols de les de Quim Casalí.

Després d'una bola al travesser de Laura Barcons, Nara López aconseguia finalment restablir les taules, amb Mariona Surós i els pals evitant que les manlleuenques es posessin per davant ja abans del descans. A la represa semblava que el Manlleu aconseguia imposar la seva major qualitat amb dues dianes consecutives d'Anna Casarramona i Maria Díez, però el Cerdanyola no s'ha rendit. Maca Ramos retallava distàncies poc després que Ballesta li aturés una falta directa.

Aleshores el partit es convertia en un intercanvi de cops que gràcies a les dianes de Joana Xicota i Gemma Solé, que completava un 'hat trick', es decantava a favor del Cerdanyola, mentre que pel Manlleu només veia porteria Raquel Bernadas. El tram final es convertia en un atac i gol de les osonenques, però Surós es mostrava un mur infranquejable, aturant tant una directa a Díez com els bombardejos d'un Manlleu que acabava amb cinc jugadores de pista. Finalment, a dinou segons per la conclusió, Xicota sentenciava a porteria buida amb el 4-6 i completava la primera semifinal de la Copa de la Reina, que es disputarà dissabte a les 11 del matí entre Voltregà i Cerdanyola.