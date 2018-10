El Junior, a punt per a l'estrena europea a Montjuïc

El Junior HC de Sant Cugat vol estrenar-se amb bon peu en la que serà la primera participació en l'EHL (la Copa d'Europa d'hoquei herba), en els 92 anys d'història que té la secció. Serà aquest dissabte (14.45 hores, Ehlhockey.tv) quan el conjunt de Roger Pallarols debutarà en la màxima categoria de l'hoquei continental. Ho faran contra el Three Rock Rovers irlandès, primer rival de la fase de grups prèvia al KO16, els vuitens de final. Allà ja l'esperen el Polo, guanyador de la Lliga, i l'Egara, de la Copa.

Si bé els santcugatencs poden acusar la inexperiència en aquesta competició, després de quedar segons en lliga el curs passat, al seu favor comptaran amb el suport de l'afició que es desplaçarà al Pau Negre, a Montjuïc, on tindrà lloc, des d'aquest divendres fins diumenge, la fase prèvia. "L'objectiu és classificar-nos per al KO16", assegura Pallarols, que vol seguir fent història al capdavant del Junior, on va aterrar l'estiu del 2017. "Arribem a l'EHL amb una barreja de confiança i humilitat", assegura Oriol Malgosa. "Tenim molta il·lusió i ganes de fer alguna cosa gran. És un grup complicat, o sigui que caldrà fer molt bé les coses per aconseguir la classificació", afegeix Sergi Enrique en declaracions a la RFEH.

Per fer-ho, però, els santcugatencs no només hauran de sumar més punts que el Three Rock Rovers, sinó també més que el Racing Club de France (diumenge, 16.15 hores, Ehlhockey.tv), un equip encara més experimentat (aquesta serà la seva cinquena participació europea) i poderós. El Junior arriba a la doble cita en un bon moment de confiança. En lliga han guanyat dos dels quatre partits jugats, l'últim, en l'última jornada al camp de l'Egara (1-2), triomf que els situa quarts, a només tres punts del líder, l'Atlètic Terrassa. "H em demostrat que si estem al nostre nivell som capaços de guanyar qualsevol, fins i tot un Egara a qui el Junior no havia guanyat mai encara", afegeix Malgosa, que sap què és disputar aquesta competició amb l'Atlètic. La lesió de Marc Perellón és el principal contratemps d'un equip que vol fer pesar el factor d'equip local per donar la sorpresa i seguir somiant a Europa.