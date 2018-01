El Noia deixa el Barça sense liderat i el Citylift Girona jugarà la Copa

El Citylift Girona s’ha convertit en el darrer classificat per jugar la fase final de la Copa del Rei d’hoquei sobre patins, després d’imposar-se per 4-6 a la pista del Vendrell en una jornada on el Barça ha perdut una gran oportunitat de recuperar el liderat malgrat el triomf del Voltregà a La Corunya (2-3).

Al Palau Blaugrana, el Barça ha punxat contra un gran Noia Freixenet (2-2). Pau Bargalló ha obert el marcador, però Arnau Xaus ha empatat. Bargalló de nou, ha fet el 2-1 en un primer temps obert. El segon en canvi, no ha vist gols fins el darrer minut, quan Aleix Esteller ha fet el 2-2 que deixa el Barça en la segona posició. El triomf en canvi, hauria permès als blaugrana recuperar el liderat, ja que el Liceo ha caure a casa amb el Voltregà. Edu Lamas havia fet el 0-1, però els osonencs han reaccionat amb els gols d’Ignasi Lopez i Xavier Armengol, amb Gerard Teixidó sentenciant al final del partit. Edu Lamas ha fet el 2-3 a manca de pocs segons, però el Liceo seguirà liderant la classificació amb 39 punts, un més que el Barça.

Exhibició gironina

La Copa del Rei doncs, ja coneix els seus vuit finalistes per a la fase final del 22 al 25 de febrer. Amb el Lloret classificat com a amfitrió, faltava saber el darrer equip que s’unia a Liceo, Barça Lassa, Reus Deportiu, Noia Freixenet, ICG Software Lleida i Igualada. En un duel directe, ja que el triomf classificava l’equip del Baix Penedès, l’equip de Ramón Benito ha derrotat al Vendrell obtenint la classificació. Marc Palazón i Raúl Pelicano han situat el 0-2 de sortida, però Jordi Ferrer ha retallat distàncies. David Gelmà ha fet el 1-3 i Cristian Rodríguez, el 2-3. A la segona part, el Girona ha trencat el partit amb els gols de Marc Palazón i Raúl Pelicano (2-5). Cristian Rodríguez, de penal, ha fet el 3-5 i David Gelmà ha sentenciat a vuit minuts pel final amb el 3-6. Cristian Rodríguez, de nou, ha fet el 4-6 definitiu a manca de 4 segons.

En un dels duels atractius de la jornada, el Reus Deportiu ha derrotat el Lleida per 3-1. Jordi Creus ha fet el 0-1, però en tres minuts el Reus ha reaccionat, amb gols d’Àlex Rodríguez, Albert Casanovas i Romà Bancells. El Reus consolida així la tercera posició per davant del Noia i el ICG Lleida. L’Igualada ocupa la sisena posició després de guanyar per 0-3 a la pista del Lloret, amb dos gols d’Oriol Vives i un de Sergi Pla.

Triomf de l'Arenys de Munt

A la part baixa de la classificació, el CP Vic ha patit una dura derrota per 5-1 a la pista de l’Alcoi. L’Arenys de Munt i el Palafrugell de la seva part, han jugat un duel directe amb triomf local. Xavier Aldrich ha fet el 0-1 però els maresmencs han reaccionat amb les dianes d’Aleix Domènech i Jordi Illa. David Carles ha fet el 2-2 i Aleix Domenech, el 3-2 que permet a l’Arenys superar el Palafrugell, ara penúltim, a la classificació. El cuer, l’Asturhockey, ha caigut a la pista del Recam Làser Caldes, gràcies als gols de Xavier Rovira, Ferran Rosa i Pol Galbas.