El Manlleu cau amb el Bigues i Riells a la lliga femenina d'hoquei (4-5)

El Bigues i Riells ha donat la gran sorpresa a la lliga femenina d’hoquei patins, en guanyar per 4-5 a la pista del líder, el Manlleu. Les visitants, amb un atac letal, s0han endut el triomf gràcies als dos gols de Sara Cristòfol, dos més de Marta Borràs i un de Francisca Andrea Puertas. Els tres gols de Laura Barcons per al Manlleu no han servit per puntuar i el Voltregà, que juga diumenge a la pista del Girona, pot recuperar el liderat, ja que els dos equips sumen 25 punts.

El Palau Plegamans de la seva part, ha aprofitat la mala ratxa de resultats del Gijón per guanyar-hi per 0-2, amb dos gols de Laura Puigdueta. El Palau ara és cinquè amb els mateixos punts que les asturianes. El Cerdanyola, tercer, rep l’Alcorcón aquest diumenge.

En els altres partits de la jornada, el Vilanova ha guanyat 1-2 a la pista del Reus amb gols de Catalina Andrea Flores i Aida Mas. Alba Garrote ha fet el gol local.El Vila-sana ha caigut golejat per 4-1 a Las Rozas i el Sferic de Terrassa ha sumat el primer triomf de la temporada, sobre el Liceo per 2-1, gràcies als gols d’Aida Anton i Carla Crespo. Les vallesanes però, segueixen en la darrera posició.