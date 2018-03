Barça, Polo i Egara, primers semifinalistes de la Copa del Rei d'hoquei herba

La jornada de quarts de la Copa del Rei d'hoquei herba que es disputa a València aquest cap de setmana ha arrencat amb algunes sorpreses. El Barça, sisè classificat de la divisió d'honor masculina, ha debutat amb bon peu derrotant als penals 'shoot-out' al Júnior (3-3 en el temps reglamentari i 4-3 a la ronda de penals), contra qui havia perdut el passat cap de setmana en lliga. D'altra banda, l'Egara ha donat una gran campanada al golejar (5-1) al Club de Campo, segon classificat i un dels favorits al títol.

Més problemes ha tingut el líder de la lliga regular, el Polo, que ha suat de valent per derrotar a un CD Terrassa (3-3 en el temps reglamentari i 3-2 a la ronda de penals) que ja li havia posat la por al cos la setmana passada, també en lliga. Els dos conjunts barcelonins s'enfrontaran aquest dissabte en la primera semifinal masculina (15 h). L'Egara, per la seva part, s'enfrontarà a les 17 h al vencedor de l'Atlètic-At. San Sebastián. Si guanyen els de Dani Martín hi hauria ple de semifinalistes catalans.

El Club de Campo segueix manant amb mà de ferro

Si els nois del Club de Campo s'han acomiadat de la competició en la primera jornada, les noies han demostrat per què són les vigents dobles campiones derrotant per 0-3 la Complutense. Les madrilenyes s'enfrontaran a les semifinals (11 h) a l'Egara, que ha derrotat amb patiment al CD Terrassa (1-2). En el tercer partit de quarts, el Júnior ha tombat per la mínima (1-0) la Reial Societat, i s'enfrontarà al Polo, que han derrotat l'Atlètic (1-1 en el temps reglamentari i 4-2 als penals).

Les vallesanes han estat a punt de firmar la gran sorpresa en la categoria femenina. En un partit on han començat sent superiors en el primer temps, amb diferents penals a favor, les noies d'Andreu Enrich han acabat patint de valent per frenar els atacs d'un Polo que ha monopolitzat tots els atacs del segon temps. La portera de l'Atlètic, estava resultant providencial frenant totes les escomeses de les barcelonines, que han acabat trobant premi amb l'empat a vint segons pel final. Ha estat un gol totalment psicològic, que ha tocat l'Atlètic. A la tanda de penals, les barcelonines han estat més efectives contra un rival desmoralitzat.