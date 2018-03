El Polo i l'Egara lluitaran pel títol de Copa del Rei

El Polo masculí i el Club de Campo femení intentaran sumar la tercera Copa consecutiva. Tots dos conjunts s'han classificat per a les respectives finals de la Copa del Rei i de la Reina després de derrotar el Barça (1-4) i l'Egara (2-4). Els vigents dobles campions no han tingut gaires problemes per fer pesar els seus favoritismes contra dos rivals que havien sorprès als quarts de final però que no han pogut contra els líders de les divisions d'honor.

El Polo s'enfrontarà a l'Egara, que després de sorprendre el Club de Campo als quarts de final, s'ha imposat en el derbi terrassenc contra l'Atlètic Terrassa (2-1). Barcelonins i egarencs lluitaran pel títol aquest diumenge (13.00), mentre que l'Atlètic i el Barça s'hauran de consolar amb el partit pel tercer i quart lloc (09.00).

En noies, el Club de Campo, per la seva part, s'enfrontarà aquest diumenge (11.00) en la final al Júnior, que ha golejat el Polo (4-0) en la semifinal més desigual de totes. L'Egara i el Polo lluitaran pel bronze dues hores abans, a les 09.00.