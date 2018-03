El Polo tira de solvència per tombar l'Holcombe (4-7)

El Polo no ha fallat en el partit que obre foc en la ronda de vuitens de final de l'EHL. Els barcelonins han superat amb solvència (4-7) un Holcombre que ha acabat pagant car l'excés de prudència. El partit ha començat amb domini dels homes de Carlos García Cuenca, que han disposat d'un penal i han estavellat una pilota al pal en un primer quart que ha acabat amb gol inesperat de Bandurak, després d'un córner, a sis segons pel final d'aquest període.

La diana dels anglesos ha arribat després de la primera i única errada defensiva d'un Polo que, malgrat veure's amb un 0-2 en contra d'inici, no ha tingut problemes per capgirar el marcador. Tot just començar el segon quart, un 'stroke' (penal directe) provocat per Alex Casasayas l'ha transformat Max Plennevaux, establint l'empat al marcador. Mentre l'Holcombe seguia esperant amb una defensa ordenada, el Polo els ha pagat amb la seva pròpia recepta: amb un penal córner a falta d'un minut pel descans, Borja Llorens ha donat avantatge per primer cop als barcelonins.

HOL 2 - 3 RCP Llorens whips the ball into the back of the net converting the penalty corner #EHL #KO16 pic.twitter.com/ymeMg9cUZq — Euro Hockey League (@EHLHockeyTV) 30 de març de 2018

A la represa, i tot i anar perdent 2-3, el conjunt britànic seguia preferint resguardar-se, conscient que un gol de jugada al tram final els permetria posar-se novament per davant al marcador. L'aposta, però, no els ha sortit bé. El Polo no ha volgut especular i ha volgut més fins que ho ha aconseguit. Nano Ortiz i Casasayas han situat el 2-7 final en un últim quart on els anglesos han acabat ensorrant-se. Bandurak, en l'últim minut, ha escurçat distàncies amb un gol estèril en el que era el primer xut entre pals de l'Holcombe en el segon temps. El Polo s'enfrontarà aquest diumenge (17.15 h) a quarts de final al vencedor de l'Herakles-Atlètic.