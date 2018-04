L'Atlètic Terrassa es consola guanyant l'Holcombe anglès (8-4)

L'Atlètic Terrassa ha acabat la seva participació en l'actual edició de l'EHL derrotant l'Holcombe anglès (8-4) en un partit de consolació que només serveix per ajudar la Lliga del conjunt guanyador a assolir un rànquing més gran pel que fa als clubs en les competicions europees. La Lliga espanyola disposa de fins a tres places per enviar clubs a disputar l'EHL, la Copa d'Europa de l'hoquei sobre herba, i la seva immediata perseguidora és l'anglesa, que no podrà superar-la en aquesta edició.

Després de caure inesperadament contra l'Herakles belga al KO 16, l'Atlètic s'ha imposat amb determinació contra un equip que també havia caigut en la mateixa ronda contra el Polo. A diferència del partit contra l'Herakles, en què els dos gols dels de groc i negre van arribar de penal córner, aquest cop l'Atlètic ha marcat les quatre dianes de jugada, de manera que ha obtingut fins a vuit punts al marcador –han marcat Sallés, Roc Oliva, Dani Malgosa i Joan Tarrés, mentre que per part de l'Holcombe ho ha fet Bandurak, que ja va marcar contra el Polo, l'autor d'un doblet, també de jugada.

El partit dels vallesans precedeix el que aquesta tarda disputarà l'altre equip català classificat per al KO 16 i que sí que va accedir al KO 8. El Polo buscarà contra l'Herakles (17.15 h) una plaça a la 'final four' que es disputarà a finals de maig. En cas de guanyar, el seu rival a les semifinals sortiria del vencedor del Kampong - Racing Club de Bruxelles.