La final continental d'hoquei sobre patins que ha durat 15 dies

"S'ha allargat tot tant de temps que volem que s'acabi ja, ser campiones i celebrar-ho com toca" explica la portera de la selecció espanyola femenina d'hoquei sobre patins Laura Vicente. El passat 14 d'octubre, el darrer partit del campionat europeu d'hoquei sobre patins femení, al pavelló de Mealhada (Portugal), enfrontava les portugueses i una selecció espanyola plena de jugadores catalanes. Espanya en feia prou amb un empat per alçar-se amb el títol, però guanyava 2-3 quan per culpa del pas de l'huracà Leslie, el partit va haver d'aturar-se a manca de 105 segons pel final. Quan faltava 1 minut i 45 segons, el marcador va aturar-se, la llum també.

Han passat setmanes i el partit encara no s'ha acabat. Avui, finalment, es tornarà a jugar. Espanya ha fet el viatge per jugar menys de dos minuts. "L'espera ha estat el més complicat, perquè ja gairebé ho teníem i no vam poder celebrar-ho com mereixíem. Vam haver de tornar a casa, tornar als nostres clubs, però sempre estava aquest minut quaranta-cinc al cap. No ha estat fàcil, la veritat" explicar la jugadora Sara González a EFE.

"És veritat que es pot fer molt més llarg del que pot semblar, però l'equip està preparat i només pensem en rematar la bona feina que estàvem fent i endur-nos la copa cap a casa" di González. El partit per cert, es jugarà amb un sol àrbitre, com sol passar a la lliga, ja que un dels dos col·legiats que va iniciar el partit està malalt.