L’hora d’exportar la porteria a zero fora de casa

L’Espanyol vol mantenir l’optimisme que viu amb Rubi, forjat a base de resultats i argumentat amb bon futbol, estrenant el caseller de victòries a domicili aquest curs. Ho intentarà a la quarta opció aquest vespre a Vallecas (21 h, BeIN LaLiga), un estadi on el Rayo voldrà reivindicar-se davant la seva afició: en els dos duels disputats hi ha encaixat dues golejades: 1-4 contra el Sevilla i 1-5 contra l’Alabès. L’Espanyol encara no ha guanyat a domicili, però el cert és que, tant a Balaídos i Mendizorrotza com al Bernabéu, ho va tenir força a prop. L’Espanyol actual és un equip que enganya, ja que es presenta com un equip atractiu que ataca amb sentit, però alhora és encara més curós amb tots els detalls defensius. Creix en atac en la mesura que l’hi permet la defensa. Ja és el quart conjunt de la Lliga en rematades realitzades (68). Només el superen el Sevilla (68), el Madrid (80) i el Barça (91). El contrapunt és l’eficàcia: només sis gols a favor, un cada 11,3 intents. “No em preocupa gaire fallar ocasions, però sí que hem d’intentar estar més fins en els contracops als finals dels partits, per treure’ns de sobre el patiment dels últims minuts, i més quan hem tingut ocasions clares”, va reconèixer ahir Rubi.

Rep la meitat de gols

Mentre augmenta les xifres ofensives, consolida la solidesa adquirida: amb quatre gols rebuts (la meitat dels 8 que va encaixar el curs passat en els mateixos duels), estan demostrant que rere la valentia del seu nou tècnic i la seva proposta s’hi amaga un entramat defensiu que li permet atacar sense desfer-se. Només el Vila-real, amb tres dianes en contra, n’ha rebut menys que els espanyolistes. Un dels reptes pendents és exportar la capacitat per assecar els atacs rivals més enllà de Cornellà, ja que en totes les sortides ha rebut algun gol.

Amb Rubi, l’Espanyol està encaixant menys perquè, bàsicament, concedeix menys ocasions als rivals: 20 tirs entre pals enguany per 27 el curs passat. És a dir, que gairebé li fan un xut menys per duel (de 4,5 a 3,3). No en tots els partits, però, s’ha evidenciat aquest descens: només contra el Celta, el València i el Madrid (els tres rivals amb més arguments ofensius), l’Espanyol ha permès menys ocasions respecte al curs passat (de 19 a 9). L’Alabès i el Llevant, en canvi, han disposat de més (de 7 a 9), mentre que l’Eibar ha rematat el mateix, un sol cop. El domini de la pilota, d’altra banda, s’ha equilibrat. A domicili s’ha passat del 43,3% al 49,6%, mentre que a casa el canvi és negatiu: del 54,3% al 49,6%, percentatge idèntic. Menys pilota, però millors resultats. Rubi ho vol tot: bon joc, defensa i tres punts.