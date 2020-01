24 hores a la desesperada per reforçar el Girona

Com els mals alumnes que ho deixen tot per l'últim moment, el Girona es presenta a l'últim dia del mercat d'hivern amb molta feina per fer. Concretada la sortida de Marc Gual, que va cancel·lar la cessió del Sevilla per marxar en préstec al filial del Reial Madrid, el club gironí espera el reforç d'un o dos migcampistes i donar més sortides al llarg d'unes 24 hores en què els despatxos de Montilivi trauran fum.

Qui està més a punt d'arribar és Christian Rivera, un pivot defensiu propietat del Las Palmas i cedit al Leganés que no disposa de minuts. L'operació no és complicada, però tampoc està tancada, perquè l'Osca també hi està interessat. Segons informen des de Madrid, però, el futbolista vol anar a Girona. Un pas indispensable perquè Quique Cárcel pugui omplir una posició sense cap home específic al vestidor. El director esportiu també s'ha fixat en Luis Milla, del Tenerife, i està intentant agilitzar un acord que seria independent del fitxatge de Rivera. Tot dependrà de les baixes que aconsegueixi signar.

Perquè, a banda de Marc Gual, el segon màxim golejador de la plantilla, Coris abandonarà el club. Però la idea és que no siguin els únics: Gallar i Diamanka, que han rendit molt per sota del que estava previst, fa setmanes que són a l'aparador. Si troben un destí, seran convidats a marxar sense cap mena de problema. De fet, podrien ser moneda de canvi per abaratir el cost de Milla, la clàusula del qual puja als 5 milions d'euros. Així, els blanc-i-vermells poden veure com incorporen un, dos o cap migcampista. També pot haver-hi marge per a les sorpreses, esclar, perquè no seria ni la primera ni l'última vegada que passa. Però la sensació d'indefinició i de fer les coses a correcuita caracteritza a la perfecció un curs complicat, en què la tensió, la frustració i la impaciència li estan passant la mà per la cara a la il·lusió i la tranquil·litat que qualsevol club necessita si vol aspirar a pujar a la Primera Divisió.