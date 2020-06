Prop de 200 idees per simplificar els Jocs Olímpics

L'organització dels Jocs Olímpics de Tòquio 2021 ha confirmat aquest dimecres que portarà a terme una "simplificació" de la cita esportiva i, per això, va identificar uns 200 aspectes en què es podrien retallar costos o reduir la complexitat logística de l'esdeveniment. Els responsables de la cita han reconegut que s'està estudiant aquesta opció després d'una reunió per via telemàtica amb la comissió executiva del Comitè Olímpic Internacional (COI).

Els organitzadors han optat per la "simplificació" com a principal concepte per adaptar-se al canvi d'escenari derivat de la pandèmia del coronavirus, segons ha afirmat el president del comitè d'organització, Yoshiro Mori, que també ha assenyalat que la reducció de costos derivats de l'endarreriment serà "important". En aquest sentit, el director executiu de Tòquio 2021, Toshiro Muto, diu que s'han identificat uns "200 elements que podrien ser simplificats". No s'han detallat quins aspectes concrets podrien modificar-se per abaratir costos i reduir la complexitat logística de l'esdeveniment. "Encara no hem arribat al punt en què tenim idees concretes sobre com fer-ho. Ara com ara estem en la fase d'identificar aquests elemenys, i més endavant podrem fer-ho", ha dit Muto.

Algunes de les mesures que figuren en aquesta llista d'opcions serien reduir el nombre d'espectadors a les proves esportives o fixar un format menor per a les cerimònies d'obertura i tancament dels Jocs, segons han publicat els mitjans japonesos citant fonts governamentals.

"Mantenir el focus en l'esport i els atletes"

En qualsevol cas, l'objectiu de la simplificació serà "assegurar que els Jocs poden ser organitzats de manera eficient, segura i sostenible en aquest nou context", diu Muto, que també ha subratllat que qualsevol canvi serà discutit amb federacions esportives i altres parts implicades. A més, els responsables de Tòquio 2021 aspiren a "mantenir el focus en l'esport i els atletes" i a deixar intactes "les competicions esportives centrals i els elements relacionats amb els atletes", segons consta en un comunicat emès després de la reunió d'avui.

Els aspectes esportius de l'organització "només seran adaptats al nou context si és absolutament necessari per raons operacionals", afegeix la nota. Els organitzadors i el COI s'han fixat un calendari orientatiu per reexaminar i revisar totes les possibles modificacions del programa dels Jocs fins a finals d'any, un termini durant el qual també es discutiran contramesures per fer front a la pandèmia de covid-19 i el seu possible impacte en l'esdeveniment.

Pel que fa a l'evolució d'aquesta crisi sanitària i la possibilitat que obstaculitzi la celebració dels Jocs l'any vinent, els organitzadors han recalcat que treballen únicament amb l'objectiu que l'esdeveniment comenci el 23 de juliol del 2021, tal com està previst. "Mai s'ha parlat sobre cap cancel·lació. No és correcte especular sobre escenaris hipotètics", ha subratllat Mori.