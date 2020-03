Les idees per salvar la temporada de futbol

Aquesta setmana farà tres jornades que no es juga cap partit de futbol. Van quedar ajornats els enfrontaments de la data 28 del calendari de la lliga espanyola i també es van aturar les eliminatòries i lligues europees. Les mesures de confinament s'han anat endurint des de llavors i la previsió del retorn de la competició és cada vegada més incerta. Ningú és capaç d'anticipar quan es podrien reprendre les lligues i els clubs esperen ordres per saber quan es tornarà a jugar i en quines condicions. L'organització de futbol estatal ha estat reunint-se amb els clubs de Primera i de Segona des de dilluns i la UEFA farà aquest dimecres una videoconferència amb totes les federacions per mirar de trobar una solució conjunta adequada.

Mentrestant, els futbolistes segueixen amb els entrenaments individuals a casa seva, amb algunes excepcions, com les de clubs alemanys com l'Augsburg, el Wolfsburg o el Dortmund, que han començat a fer sessions per parelles i grups reduïts.

Erling Haaland and Borussia Dortmund stars return to training in pairs with hot-shot striker smiling at being allowed back on the pitch amid the coronavirus crisis as Haaland arrived and trained with 17-year-old Giovanni Reyna. Emre Can, also arriving on Monday morning. pic.twitter.com/iArOTHYVHn — Lilian Chan (@bestgug) March 30, 2020

En general, però, l'aturada és total i les organitzacions ja han anat filtrant els possibles models per encaixar el que falta de temporada en el reduït calendari que quedarà abans no entri l'estiu amb força. Quines solucions s'han plantejat fins ara?

Anglaterra

A porta tancada i en seus com en un Mundial: la idea que estudia la Premier

El diari Independent va publicar dilluns una fórmula que estaria estudiant la Premier League per poder acabar el campionat aquesta temporada: jugar els partits a porta tancada en camps aïllats durant els mesos de juny i juliol, copiant el format dels grans tornejos internacionals. La solució que es jugui sense públic és l'única alternativa que veuen viable els clubs, encara que no sigui la ideal per a les seves aficions, però no agrada la idea que es triïn seus aleatòriament. Les televisions exigeixen que la temporada s'acabi i aquesta seria la fórmula que estaria estudiant la Premier per complir amb els 92 partits que encara queden per disputar-se. Algunes informacions fins i tot van insinuar que la Premier s'hauria plantejat seriosament que l'actual competició fos declarada nul·la.

La Federació Anglesa ja va haver d'aprovar fa uns dies que la competició no s'acabés l'1 de juny, data en què inicialment s'havia de posar fi a la Premier.

Alemanya

Jugar fins al setembre i començar el curs que ve a l'hivern

El president del consell esportiu del Bayern Munic, Karlheinz Rummenigge, ha obert una altra opció per finalitzar el curs: jugar els partits fins quan toqui, encara que la temporada s'acabi al setembre, i començar el curs vinent a partir de l'hivern. "Per justícia esportiva i per reduir els danys econòmics, s'ha d'acabar aquesta temporada, i no importa quan", ha dit en una entrevista al diari Frankfurter Allgemeine.

La Bundesliga, a la qual li queden nou jornades per jugar, ha d'aprovar aquest dimarts diverses mesures per veure de quina manera acaba la competició. S'ajornarà la lliga fins almenys el 30 d'abril i es podrien comentar les opcions de jugar a porta tancada i només amb personal del club als estadis. Per compensar les pèrdues econòmiques, quatre clubs forts com el Bayern, el Dortmund, el Redbull Leipzig i el Bayer Leverkusen han reunit 20 milions d'euros per crear un fons d'ajuda.

"Wir haben jetzt erst mal ein wichtiges Zeichen der Solidarität gesetzt."



Sagt @FCBayern-Chef Rummenigge im Interview und meint die 20 Millionen Euro, die sein Klub zusammen mit @BVB, @DieRotenBullen und @bayer04fussball gegeben hat.

👇 https://t.co/BYCuhzsFrT via @faznet — Tobias Rösmann (@troesmann) March 31, 2020

França

El president del Niça ja va insinuar que s'adaptés l'agenda, pensant en Qatar 2022

Un dels primers que va verbalitzar la possibilitat que s'allargués la temporada actual molt més enllà de l'estiu va ser el president del Niça, Jean Pierre Rivere. En declaracions recollides pel diari francès L'Équipe, Rivere demanava que no només s'afrontés l'anàlisi del problema de calendari d'aquesta temporada sinó que exigia que l'estudi inclogués també l'escenari del futur. A l'horitzó hi ha el Mundial de futbol de Qatar 2022, que s'haurà de jugar en dates inusuals: del 21 de novembre al 18 de desembre. En aquest sentit, Rivere va deixar caure l'opció d'aprofitar les circumstàncies del coronavirus per replantejar el calendari i adequar l'agenda de partits ja a aquesta previsió en clau Qatar. "La meva idea és que ens adaptem ja basant-nos en el que hi ha programat. Prenguem-nos ara tot el temps que calgui per acabar la temporada, sigui a l'octubre o al novembre, i comencem la temporada que ve al febrer".

Itàlia

Alguns presidents de clubs temen que la Serie A no es pugui acabar

Itàlia ha sigut un dels països més colpejats per la pandèmia i la majoria dels presidents dels clubs de la Serie A ja donen per acabada la temporada. El màxim dirigent de la Fiorentina, Rocco Commisso, considera que hi ha "un alta probabilitat" que el campionat no es reprengui. "L'economia a Itàlia està molt afectada. Demano als treballadors que primer pensem en la salut i després en el futbol", ha comentat a l'emissora Radio Rai. La Fiore ha registrat tres casos positius de coronavirus, els de Germán Pezzella, Dusan Vlahovic i Patrick Cutrone. El president del Torí, Urbano Cairo, ha reiterat el missatge: "Per a mi, la Serie A ja s'ha acabat". Agafant l'exemple dels tres mesos i mig d'aïllament a Wuhan, fa càlculs i creu que amb més de dos mesos d'interrupció i havent de donar marge per tornar a entrenar i acabar tots els partits, la temporada següent no arrencaria fins al novembre. "No és possible", conclou.

A la Serie A encara li queden 12 jornades per disputar. Fa un parell de setmanes es va anul·lar la final de la Copa juvenil, prevista per al 10 d'abril.

Bàsquet

Decidir títols amb un 'play-off' s'ha plantejat però és un format poc futbolístic

En alguns sectors s'ha jugat amb la possibilitat d'imaginar un gir radical als calendaris de futbol i imitar fórmules molt consolidades en altres esports, com el bàsquet. En aquest sentit, en alguns cercles d'Anglaterra s'ha especulat amb la idea de resoldre el títol de lliga en format d'eliminatòries o amb una mena de play-off final. També ha sorgit l'opció que competicions com la Champions o l'Europa League passin a resoldre's a partir de la pròxima ronda, a partit únic i no a doble eliminatòria. No són fórmules gaire explorades en el món del futbol, més avesat a una única fase que premiï la regularitat.