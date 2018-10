Les imatges recuperades del bressol del FC Barcelona

El 29 de novembre de 1899 a les nou del vespre, en un local del carrer Montjuïc del Carme, a prop d’on avui hi ha el Museu de les Il·lusions, es van reunir un mínim de 15 persones. Sis catalans (Pere Cabot, Josep Llobet, Carlos Pujol, Enrique Ducay, Bartomeu Terrades i Lluís d’Ossó), tres suïssos (Hans Gamper, Otto Künzle i Walter Wild), un alemany (Otto Maier) i dos anglesos (els germans Parsons). Juntament amb ells hi havia quatre periodistes: Albert Serra de La Vanguardia, Carlos Ossorio y Gallardo d’ El Noticiero Universal, Narciso Masferrer de Los Deportes i Josep Elias Juncosa, el Corredisses, de La Veu de Catalunya i el propietari del local, Francisco Solé. El motiu: constituir un club de futbol.

D’aquella reunió tan sols en va sortir la primera junta directiva amb el suís Walter Wild com a president i el nom del nou club: Futbol Club Barcelona. El nom triat va ser el de la ciutat. El local que hauria de servir com a seu social del club durant força anys era el Gimnàs Solé ubicat ja el 1878, amb el nom de Gran Gimnasio Higiénico Recreativo, al carrer de Montjuïc del Carme número 3. A part del gimnàs, hi havia una sala d’armes on es practicava i es donaven classes d’esgrima, floret, sabre i espasa. També hi havia una sala per a les dones, en locals totalment separats i independents, si fem cas dels anuncis de l’època. També tenia serveis d’hidroteràpia i banys amb aigua dolça i de mar i donava la possibilitat de fer-los a domicili transportant les corresponents banyeres. El 1894 ja havia ampliat les instal·lacions amb l’edifici del número 5 del mateix carrer i havia perllongat l’horari fins a les 11 de la nit. El 1897 ja obrien des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit.

El carrer era en aquells temps un cul-de-sac i s’hi entrava pel carrer del Carme. A l’altre extrem del carrer hi havia el mur que delimitava el Retiro de Mujeres, que no va desaparèixer fins al 1935. A mig carrer hi havia una entrada coneguda com el passatge d’El Indio perquè allà hi tenia els magatzems l’emblemàtic local, ja desaparegut, que hi havia a la cantonada del carrer del Carme. I el gimnàs era allà . Aquest carreró permetia accedir directament al carrer Fortuny sense haver de donar la volta a l’illa de cases, i era on s’apostaven els carretons i carruatges per transportar les banyeres.

Fins ara, les imatges conegudes del Gimnàs Solé pertanyien a l’última ubicació que va tenir, al carrer Fortuny número 2 cantonada amb el carrer del Notariat, on es van instal·lar el 1914. El 1920, l’ampliació dels magatzems El Indio acabava amb el Gimnàs Solé original. Ara, per fi, podem veure com era la façana i l’interior del Gimnàs Solé i la seva sala de gimnàstica de 14 x 13 metres i una alçada de 5 metres. La capacitat, segons diaris de l’època, era de 76 persones. Va acollir la fundació de l’Asociación Catalana de Gimnástica (1897), la Sociedad Gimnástica Española (1898), la Sociedad Los Deportes (1899), el FC Barcelona (1899) i el Club Natació Barcelona (1907).

Actualment, a la cantonada de Montjuïc del Carme amb Pintor Fortuny podem veure la placa commemorativa col·locada en ocasió del centenari del Barça. S’hi pot llegir: “Placa recuperada de la façana de l’antic Gimnàs Solé i col·locada en el mateix indret amb motiu del centenari del FC Barcelona. Barcelona 29 de novembre de 1999”. Al damunt, la placa original, que diu: “En aquest local va ésser fundat el FC Barcelona per Joan Gamper el dia 29-11-1899”. Doncs bé, aquesta placa hauria d’estar col·locada uns quants metres més avall del carrer en direcció al del Carme, on ara hi ha una tàpia amb un fanal a la paret.

Però les sorpreses no acaben aquí, en aquest tros del Raval, en relació al Barça. El 1921 la directiva va triar una nova seu social per a les oficines del club. L’adreça: carrer Fortuny número 1. Històricament, i així surt encara a la web del club, s’ha situat sempre a la cantonada de Pintor Fortuny amb les Rambles. Això no era possible perquè en aquells anys aquesta cantonada no existia. La seu era just davant del nou Gimnàs Solé, el de les fotografies de sempre, al costat dret del carrer Fortuny en direcció a Rambles, just abans del mur que delimitava el Retiro de Mujeres”.