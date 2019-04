La importància d’apostar pel planter

Sebastià Salvadó va morir dimarts als 86 anys. Conegut per ser el president del RACC durant tres dècades (del 1985 al 2015, quan va decidir deixar la presidència i el va rellevar Josep Mateu), en el món dels esports se’l recorda per haver donat un impuls majúscul al projecte de construcció del Circuit de Barcelona-Catalunya. Salvadó estava més que orgullós de l’aposta que, amb ell a la presidència, el RACC estava fent pels joves pilots de casa. “Els nostres mitjans són limitats i els suplim amb una dedicació des de la base. És un estil similar al de La Masia del Barça, respectant la persona i la seva capacitat d’evolució. És una feina molt maca”, em deia, en una entrevista que li vaig fer per al diari ARA a finals del 2014. Recordava quan Marc Márquez era petit i anava amb els seus pares un dia al mes a la nit a veure’l amb les notes a la mà. “Si hi havia bones notes, hi havia continuïtat”, deia amb un somriure, i remarcava que apostaven per formar futurs campions del món, sí, però també persones que toquessin de peus a terra. Li brillaven els ulls, satisfet de veure com cada vegada més pilots de casa, formats amb l’ajuda del RACC des de petitons, arribaven a la categoria reina del mundial de MotoGP. Ell els havia vist pujar a una moto quan començaven a competir i alguns ja eren campions. “Ens esperàvem èxits, però no un retorn tan espectacular!”, deia, i sospirava.

Dimarts, després de conèixer-se la notícia de la seva mort, Carlos Sainz pare va dir que acomiadava “algú a qui estimava gairebé com un pare”. Salvadó, quan li preguntaven pels joves pilots que va veure créixer, també somreia quan recordava com els jovenets li deien que ell era “com un tercer avi”, com feia Jorge Lorenzo. Laia Sanz també el va recordar. Va assegurar que era “una de les persones que més han fet pel motor al nostre país” i que a partir d’ara es trobarà a faltar “la seva energia”.

Confiem que això no passi. Que l’aposta per la base, com se segueix fent a través del RACC, continuï malgrat les crisis econòmiques que hem passat i les que puguin venir. I que, com s’ha fet els últims anys, es lluiti per mantenir les curses de F1 i de MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya. Salvadó ho va aconseguir i des de principis dels 90 els aficionats del motor tenim dues cites indiscutibles al costat de casa al maig i al juny. Ell es va saber fer amic de l’incombustible anterior patró de la F1, el britànic Bernie Ecclestone, amb qui va negociar diversos contractes per lligar la cursa de la F1 a Montmeló a un preu sovint més baix que el que pagaven altres circuits de la resta del món. Això també és part del seu llegat, com també ho és veure en part com molts pilots catalans triomfen sobre una moto.