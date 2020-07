Les incògnites que deixen els Jocs de Tòquio a un any de la cita olímpica

Aquest divendres hauria tingut lloc la inauguració dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Però l’arribada de la pandèmia del coronavirus va trastocar tots els plans i va obligar a ajornar-los. A un any vista de la nova edició, se'n coneixen algunes claus tot i que encara queden moltes incògnites per resoldre’s.

La cita olímpica serà del 23 de juliol al 8 d’agost del 2021, en unes dates molt similars a les que estaven fixades a l’inici (del 24 de juliol al 9 d’agost del 2020). Els Jocs Paralímpics tindran lloc del 24 d’agost al 5 de setembre del 2021.

Segons ha explicat el president del comitè organitzador, Yoshiro Mori, les noves dates s'han proposat tenint en compte que es volia concedir als atletes prou temps per als preparatius i que es considerava preferible que els Jocs, com és habitual, tinguessin lloc durant un període vacacional. De manera que en aquest sentit l’únic canvi és que s’endarrereixen 365 dies en el calendari.

El calendari respectarà la seva organització original i les seus seran les mateixes, amb l’afegit que per primera vegada a la història dels Jocs Olímpics, a la cerimònia de clausura es premiarà alhora les categories masculines i femenines.

La decisió de Thomas Bach, president del Comite Olímpic Internacional (COI), d’ajornar l’edició un any va arribar en un moment en què ja s’havien repartit el 57% de les butlletes participants, però les federacions han arribat finalment a un acord per allargar els processos de classificació fins al 29 de juny deL 2021. Com a resultat, no coneixerem tots els participants fins poc abans d’un mes de l’inici dels Jocs Olímpics.

El nombre de participants per prova no variarà. Està previst que competeixin uns 11.000 atletes. Fins ara només està tancada la classificació en ciclisme –en les modalitats de pista i carretera–, hípica, hoquei i softbol, a l’espera que els països decideixin quins esportistes hi presenten a cada equip. Pel que fa a la resta d’esports, encara hi ha en joc gairebé 5.000 places.

L’ajornament dels Jocs suposa a més una gran oportunitat per als atletes joves, que podran comptar amb un any més de preparació, mentre que serà un repte per als que veien a Tòquio el final de les seves carreres i hauran d'allargar un any més el seu periple.

Els esports amb límit d’edat han estat modificats per no afectar els esportistes que haurien superat el límit un any després. És el cas de la boxa, que només permet participar-hi dels 18 als 40 anys, o del futbol, que habitualment es disputa en categoria sub-23 i passarà a jugar-se en sub-24. A més, el COI va aprovar importants ajustaments en bàsquet, atletisme, ciclisme, halterofília i judo.

Una qüestió que preocupa molt és saber si es permetrà o no la presència de públic. Els responsables han sigut molt evasius i tot i que esperen que així sigui, no es volen pronunciar amb claredat fins que no hi hagi una vacuna disponible per tot el món.

Pel que fa al format, s’espera que se simplifiqui al màxim la nova edició, no només en la competició sinó també en les activitats i actes que s’organitzin, que podrien tenir lloc a porta tancada. En cas que finalment hi hagi públic i no s’hagi de reduir l’aforament, les entrades ja venudes seran vàlides el 2021.

La cancel·lació, modificació o ampliació dels contractes de les seus, els patrocinadors i altres empreses involucrades tindrà un fort impacte sobre la tresoreria de Tòquio 2020, que conserva la denominació per temes comercials tot i el canvi d’any. La intenció des del COI és tractar de reduir al màxim els costos sense que afecti la qualitat de la competició, però encara no s’ha donat a conèixer cap estimació dels sobrecostos.

En termes de salut pública, el Japó ha sigut un dels països menys afectats pel coronavirus. Tot i així, els darrers dies s’han multiplicat els contagis i aquesta mateixa setmana s’ha arribat als mil morts. La xifra de contagis totals s’apropa als 30.000, dels quals 14.000 han estat registrats a la capital, Tòquio, on hi viuen gairebé 14 milions de persones. El país té tancades les fronteres fins i tot als estrangers amb permís de residència. Shinzo Abe, primer ministre, ha anunciat que es consideraran les condicions per permetre l’entrada dels atletes i les persones implicades tant als Jocs Olímpics com als Paralímpics.

Finalment, la situació dels esportistes ha anat variant en funció de la situació sanitària i les restriccions imposades per les autoritats de cada país. Alguns competidors han pogut tornar a la seva activitat i entrenar-se amb normalitat, mentre que d’altres es troben confinats. A Europa, Àsia i Oceania la competició s’ha pogut reprendre en molts dels esports tot i que sota mesures de seguretat, però per contra a Sud-amèrica i alguns territoris de l’Àfrica la situació és radicalment oposada i les restriccions són elevades.