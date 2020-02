L’informe no enganya

Encara estic en estat de xoc per l’exclusiva de Ràdio Barcelona sobre l’escàndol a les xarxes que afecta el Barça. I no parlo de presumptament, perquè el club ha reconegut que l’informe és real i, a més, mirant-lo amb una mica d’atenció, les conclusions són claríssimes i gravíssimes.

Deixeu-me fer un incís abans. Soc periodista però des de fa set anys tinc una empresa de màrqueting i comunicació digital. I estic bastant acostumat a fer informes d’estadístiques i reputació online. Aquest que van ensenyar els companys de la SER és impecable. I el mateix informe desmenteix totes les declaracions de les últimes hores dels implicats, que només han volgut confondre la gent. L’informe parla textualment de “canals no oficials FCB”, per tant, aquestes últimes sigles deixen clar que són del Barça, pagats pel Barça, però no de manera oficial.

A continuació s’expliquen les dades, bàsicament impressions i abast. Impressions és el nombre de vegades que ha aparegut al timeline d’un usuari de Facebook, i abast és el nombre de persones a les quals els ha aparegut. Les impressions sempre són superiors a l’abast, perquè a una mateixa persona li pot aparèixer una publicació més d’una vegada si no hi ha interactuat abans.

Per tant, l’informe explica que aquestes pàgines creen un contingut i que aquest arriba a la gent. No són bots. No està automatitzat. Hi ha gent creativa que crea un contingut, ja sigui per riure’s de Víctor Font, de la dona de Messi o de Guardiola. Aquestes xifres només són accessibles als administradors de la pàgina. No hi ha programes que facin aproximacions. Són les que són. Per cert, dilluns hi havia vuit administradors, d’Espanya, l’Uruguai i l’Argentina, i ara mateix només n’hi ha un per pàgina. Facebook es va haver de posar les piles després dels escàndols que ha viscut i ofereix la informació dels administradors públicament.

Un altre detall del document: quan es comparen diverses fanpages de Facebook, s’indica amb una fletxa blava les que són seves. Les que paga el Barça. Les pàgines que són la raó per la qual es fa l’informe. Qui ha treballat amb Facebook sap que costa molt tenir visibilitat orgànicament, és a dir, sense pagar. Per tenir fans, seguidors, likes i interaccions has de pagar. L’informe parla de gairebé 60 milions d’impressions en quinze dies. I això val diners, molts diners. Per tant, ja ens quadra el milió d’euros en dos anys.

Ah! I després sí que hi ha l’apartat de monitoritzar la reputació online de Bartomeu. Però que ningú us enganyi: la primera part explica clarament que el Barça té uns canals no oficials a Facebook on s’ha publicat contingut denigrant. Gravíssim.