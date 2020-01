La foto gens innocent del ‘community manager’ del Barça

Falta la segona sacsejada. Apartar Rakitic i Arturo Vidal de l’onze titular. Per jugar al que vol Quique Setién és imprescindible un altre tipus d’interiors, jugadors capaços d’interpretar les necessitats d’un equip amb possessions del 80% com la que va fregar diumenge el Barça contra el Granada. De Jong, Artur i Riqui han de ser els interiors si el Barça no vol convertir-se en un equip pla i desesperant. En aquest ordre, tots tres per davant tant del xilè i el croat, que amb el nou tècnic han de ser jugadors complement i no solució estructural.

En el cas de Vidal, suplir-lo podria ser un sacrilegi als ulls de molts barcelonistes que valoren el seu coratge, els seus quilòmetres, la seva lluita infatigable i la capacitat per arribar de segona línia, decisiva en molts gols, fins i tot diumenge amb una excel·lent passada a Messi. Però tot el que guanya el Barça en aquestes jugades puntuals ho perd l’equip a la sala de màquines. El xilè és un bon jugador, que arrossega els companys en moments d’apatia, fins i tot els assenyala, però no parla el llenguatge de Setién. El Barça pretén ser un equip de relat i no de moments, guanyar al mig del camp i no només a les àrees, i per aconseguir-ho fa falta que l’equip giri al voltant de futbolistes que abans de rebre la pilota ja sàpiguen el que han de fer. A la medul·lar el Barça necessita ments brillants i no cames. A més, amb la Copa i la Champions a la cantonada, ja hi haurà contextos específics en què el Barça necessitarà l’esperit de Vidal o l’ordre de Rakitic.

Cinc dies després d’aterrar al Barça de manera inesperada, Quique Setién va mostrar al Camp Nou un equip reconeixible. Almenys a nivell conceptual, perquè després, en l’execució, es va poder comprovar que queda molt per fer. O per desfer, potser, ja que cal revertir uns vicis adquirits durant molts anys que sobrepassen l’etapa Valverde: el problema ve de molt més enrere. Tot i això, la declaració d’intencions de Setién va ser clara: joc de posició, la pilota com a centre de tot, equip asimètric i aposta decidida pels joves. Un context en certa mesura previst que va servir perquè durant les hores prèvies al partit molts culers sentissin un pessigolleig nerviós i recuperessin unes sensacions perdudes de feia temps. La idea hi és. Ara falta temps per executar-la, però segur que amb Artur, Riqui i De Jong serà més fàcil. Qui ho va entendre així va ser el community manager del Barça, que va penjar una imatge dels tres migcampistes a les xarxes socials. Una fotografia carregada d’intencions.