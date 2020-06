L’intercanvi entre Arthur i Miralem Pjanic, tancat

Arthur Melo jugarà les pròximes cinc temporades a la Juve. I Miralem Pjanic quatre anys al Barça. L’acord entre totes les parts es va tancar a Torí i es farà oficial aquest dilluns. Però aquesta temporada cada jugador l’acabarà on l’havia començat: a causa del covid-19, la temporada que es tanca econòmicament aquest dimarts s’allargarà esportivament fins al final d’agost. És a dir, si el Barça i la Juve es troben a la Champions, Arthur vestiria de blaugrana i Miralem Pjanic de blanc-i-negre. Segons l’entorn d’Arthur, el brasiler ha acabat molest per la manera com s’ha negociat l’operació, que ell inicialment no volia. A Arthur tampoc li han agradat les paraules de Quique Setién dels últims dies criticant el seu joc.

Arthur va volar dissabte a la nit a Torí acompanyat pel seu pare, el seu germà i dues persones de confiança, l’agent Vicente Forés i l’exdirector esportiu del Barça, Robert Fernàndez. I en 24 hores va tornar cap a Barcelona, després de passar la revisió mèdica i signar el contracte que, gràcies a la legislació fiscal italiana, li permetrà gairebé triplicar el sou que té ara al Barça. Al final, la Juve pagarà 70 milions per Arthur, de 23 anys, i el Barça 60 per Pjanic, de 30 anys. Poder tancar aquesta operació abans de l’últim dia de juny era una de les prioritats del club, perquè al pressupost de la temporada 2019-20 havia inclòs una partida d’ingressos provinents de la venda de futbolistes que encara no s’havia cobert. Els diners pagats per la Juve s’inclouran a l’exercici econòmic 2019-20, mentre que els diners que es pagaran per Pjanic es fraccionaran durant les temporades vinents. El Barça va pagar 30 milions per Arthur al Grêmio de Porto Alegre ara fa dos anys. Aquesta operació, doncs, deixarà beneficis a les arques d’un club que necessita diners després de veure com el covid-19 ha condicionat uns pressupostos en què ja no tenia gaire marge de maniobra.