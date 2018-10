Es reobre la investigació per la presumpta violació de Cristiano Ronaldo

La policia nord-americana de Las Vegas ha reobert la investigació per l'acusació de violació de Cristiano Ronaldo feta per l'exmodel dels Estats Units Kathryn Mayorga en una suite d'un hotel el 2009. Ronaldo va defensar-se de les acusacions qualificant-les de "notícies falses" durant un 'live chat' a Instagram. "El que han dit avui és fals", va dir dilluns, en una publicació posteriorment esborrada.

La policia del districte metropolità de Las Vegas ha confirmat en un comunicat que Mayorga no va donar nom a la superestrella que havia causat l'agressió sexual aquell dia. "En el moment en què es va fer l'informe, la víctima no va proporcionar pistes sobre la localització de l'incident o la descripció del sospitós. Es va fer un examen mèdic", ha apuntat en un escrit, on confirma que aquest setembre han tornat a obrir el cas amb detectius treballant amb la informació proporcionada per la víctima.

Mayorga va al·legar en la demanda que es va veure pressionada a firmar un acord de no revelació per mantenir la violació en secret, i que busca no menys de 200.000 dòlars com a compensació. La denúncia la va publicar 'Der Spiegel', un mitjà que ja ha estat amenaçat pels advocats de Cristiano Ronaldo amb una demanda per haver publicat aquesta informació. El portuguès hauria intentat resoldre el cas a canvi d'un pagament d'uns 375.000 dòlars i la no divulgació de l'agressió.

Segons el testimoni de Mayorga, ella va informar de la suposada agressió sexual a la policia de Las Vegas el mateix dia que va tenir lloc, el 12 de juny del 2009, quan se la va sotmetre a un examen en un hospital local. La nord-americana va reconèixer que la violació l'havia deixat amb "greus ferides emocionals i corporals que inclouen, entre d'altres, contusions anals, trastorn per estrès traumàtic i depressió severa". A més, segons documents del tribunal, també va desenvolupar un problema d'alcohol.