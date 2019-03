El japonès que podria ocupar el lloc de Samper

Expliquen els amics i familiars de Takefusa Kubo que els dies posteriors a tornar al Japó van ser els pitjors de la vida d’aquest jove futbolista. Ara fa quatre anys, el Barça va ser sancionat per incompliment de les normes de la FIFA relatives als fitxatges de futbolistes menors d’edat, com és el cas de Kubo, que havia estat descobert pel Barça al Japó. El futbolista va haver de tornar a casa per seguir jugant, però aquest estiu ho té gairebé tot lligat per tornar a Barcelona i poder seguir aspirant al somni de ser el primer futbolista japonès de la història del Barça. Just quan Samper marxa al Japó, un japonès podria tornar a Barcelona.

Kubo, que el 4 de juny farà 18 anys i quedarà, doncs, lliure per fitxar per qualsevol club del món sense la necessitat de complir les normes de la FIFA, juga actualment al FC Tokyo de la Primera Divisió japonesa. En els dos primers partits de lliga, malgrat tenir 17 anys, Kubo ha estat titular a l’equip entrenat per Kenta Hasegawa, jugant per la dreta en atac, tot i que pot jugar en diferents posicions. Kubo ha competit a un nivell molt alt i s’ha erigit com a exemple de creixement, fins al punt que ja és internacional sub-20 quan joves de la seva generació encara formen part de la selecció japonesa sub-18. El jove que va marxar quan era un adolescent, doncs, tornaria amb experiència a Primera Divisió.

Nascut a Kawasaki, a prop de Tòquio, l’any 2009 va participar en un campus d’estiu que el Barça va organitzar per a nens japonesos a Yokohama. Ja llavors va ser escollit el millor jugador de tots els que van participar i es va guanyar el dret d’anar a Bèlgica per participar en un torneig de futbol formatiu amb altres nens japonesos controlats per les escoles del club. Kubo va tornar a ser escollit MVP d’aquell torneig, i va ser llavors quan el Barça va decidir-se a convidar-lo a Barcelona per fer una prova a La Masia, l’abril del 2011. Kubo va convèncer i va quedar-se a La Masia, on va passar a formar part de l’equip aleví C, tot i que va haver de fer les maletes quan l’any 2015 el club va ser sancionat per haver fitxat precisament futbolistes com ell. La FIFA no permet que els joves menors d’edat puguin ser fitxats per clubs estrangers. Aquesta norma només té algunes excepcions, com els casos en què els pares marxen a viure a una nova ciutat, on els seus fills sí que poden jugar.

Però el Barça sempre ha seguit de prop un futbolista que va arribar a ser el màxim golejador de l’equip en categoria aleví. El president del FC Tokyo, Naoki Ogane, ha negat a la premsa japonesa cap acord amb el Barça, perquè el futbolista té contracte fins a l’estiu del 2020, però des del Barça estan pendents de poder recuperar el talent de Kubo, que també està seguint els resultats del Barça B per veure si el filial aconsegueix pujar a Segona Divisió, on inicialment li tocaria jugar, a l’espera de poder ser el primer japonès que juga al primer equip del Barça.