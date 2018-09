Kilian Jornet guanya a Escòcia l'Skyrunning World Championships

Kilian Jornet ha aconseguit els Skyrunning World Championships després d'imposar-se a la cursa Ring of Steall, a Kinlochleven (Escòcia). Jornet ha completat la prova amb un temps de 3 hores i 4 minuts, establint un nou rècord de la cursa, rebaixant en 20 minuts l'anterior millor registre.

Aquesta cursa és una competició biennal que organitza la Federació Internacional d'Skyrunning. Jornet va guanyar-la el 2010 per primer cop en la categoria d'Skymarathon, i el 2014 va repetir fent doblet, amb la mateixa categoria i la de quilòmetre vertical. Enguany s'ha disputat la quarta edició d'aquesta prova, que designa un campió del món per cada disciplina major de skyrunning.

Jornet ha superat en 40 segons l'italià Nadir Maguet i en 3 minuts i 10 segons el noruec Stian Angermund. La prova consistia en un recorregut de 29 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell positiu. El triomf arriba només dues setmanes després que Jornet s'hagués de retirar de l'Ultra Trail del Montblanc a causa d'una picada d'abella.

The King @kilianj is crowned 🤴 Sky World Champion! A tough battle with Nadir Maguet and a 🥇 gold medal. #skyworldchamps18 #skylinescotland #skyrunning pic.twitter.com/io2QCqXMbM