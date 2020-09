Suárez dispara en el seu adeu: "Ha sigut un mes de bojos, amb filtracions indignes"

Luis Suárez ja és història del Barça. El davanter uruguaià s'ha acomiadat aquest matí del club blaugrana, on ha jugat sis temporades i ha fet 198 gols, en una roda de premsa telemàtica a la qual han assistit tots els seus companys i Josep Maria Bartomeu. L'acte, senzill però molt emotiu, s'ha celebrat al Camp Nou dotze hores després que s'anunciés l'acord que portarà el jugador a l'Atlètic de Madrid a canvi de sis milions d'euros en variables.

Passional igual que quan juga, Suárez s'ha desfet mentre pronunciava les primeres paraules del seu últim dia al Barça. Amb la veu trencada, l'uruguaià s'ha esmerçat en juntar frases amb sentit. "No tinc res preparat", ha argumentat al principi de la seva intervenció. Un cop refet, i abans de respondre les preguntes dels periodistes i de veure un vídeo sobre la seva etapa com a blaugrana, ha recordat que al 2014 el Barça va apostar per ell en un moment complicat per a ell: "El club sabia en quines condicions arribava perquè havia comès un error". Es referia a la mossegada que li va fer a Giorgio Chiellini al Mundial, una agressió que li va costar ser durament sancionat per la FIFA.

"Se'n va un jugador, però sobretot un ésser humà", ha subratllat Suárez, superat per l'emoció que li suposa posar punt final, a contracor, a una etapa que l'ha transformat com a professional (13 títols i una mitjana de 32 gols per temporada) i també com a persona. Perquè l'uruguaià no ha amagat que si abandona l'entitat no és perquè ell vulgui, sinó perquè li han demanat. Però atenció amb el missatge, perquè implica més actors a banda d'ell: "Un jugador ha d'acceptar que ha de marxar quan li demana un club de la mateixa manera que un club ha d'acceptar quan un jugador li demana marxar". És a dir, Suárez encaixa que Koeman no el vulgui, però alhora que defensa la voluntat de Leo Messi, que s'ha quedat al Barça en contra de la seva voluntat.

La seva societat amb l'argentí se separarà després de sis anys aglutinant la majoria dels gols del Barça. "S'ha dit que jo li feia mal al Leo. Ha sigut un mes de bojos en què s'han inventat i filtrat coses indignes que no són certes. I la veritat és que sempre hem intentat ajudar l'equip. Per això intento marxar orgullós", ha explicat Suárez, molest pels recels que ha provocat la seva ascendència sobre Messi i centrat en donar importància, i més en el dia del seu comiat, en els gols, els títols i els bons moments que ha viscut com a culer.

Luisito ha explicat que després del 2-8 a Lisboa s'imaginava que el Barça li demanaria sortir abans que Koeman el telefonés per comunicar-li i que, quan això va passar, va rebre "molts oferiments" d'equips que el volien fitxar. De tots ells ha escollit l'Atlètic de Madrid, que el presentarà en els propers dies. El davanter creu que l'equip de Cholo Simeone li donarà l'oportunitat de "competir cara a cara amb Barça i Madrid" i de demostrar que encara té corda per a estona. "Em sento capacitat per seguir jugant a la Lliga", ha reblat.

Ara caldrà veure com s'adapta al sistema de joc matalasser i com li respon el físic després de tants anys jugant a tenir la pilota. Perquè Suárez ve d'una lesió al genoll i de jugar tots els minuts fins i tot en dies en què no estava al 100%. "Ha arribat a jugar amb molèsties. I m'ho valoro, no m'ho retrec", ha comentat l'ex del Liverpool quan li han preguntat si feia autocrítica sobre els seus últims anys al Barça. Simeone ja es pot calçar: recluta un irreductible.

Bartomeu ha aguantat el tipus

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, també present a l'acte, ha obert les intervencions parlades a l'acte amb un missatge carinyós cap a Suárez: "Sempre quan presentem o acomiadem jugadors és molt especial. Suárez forma part de la llegenda del Barça. Ha guanyat 13 títols i és el tercer màxim golejador de la història del club. Ens ha aportat molt i per això li agraïm. Al 2014 necessitàvem un davanter i no vam tenir cap dubte en fitxar-lo. El Luis va ser conscient de l'aposta que fèiem per ell. El seu caràcter, la seva lluita i el seu esperit ens han ajudat molt. Ens agradaria organitzar-li un partit d'homenatge, amb públic, quan passi la pandèmia". El mandatari culer s'ha retrobat amb la plantilla al complet per primer cop des de la traumàtica eliminació europea contra el Bayern de Munic.