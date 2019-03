La jugadora que va llegir la seva pròpia mort

L’Spar Citylift Girona es convertirà dijous en el primer equip català de la història que disputa les semifinals d’una competició europea de bàsquet femení. El Mataró, el Picadero, el Sabor d’Abans o l’UB Barça no van poder acabar entre els quatre millors dels seus tornejos. La gesta referma la feina ben feta d’un club que porta anys treballant en la direcció correcta, tant a la pista com als despatxos. A més, ha aconseguit connectar de manera intensa amb els aficionats de Fontajau.

La classificació és una bona excusa per recordar la història de l’UB Barça, que la temporada 2003-04 va disputar la Copa d’Europa. Les coses anaven de cine fins que Mirsde Brcaninovic, el marit de la millor jugador blaugrana, Razija Mujanovic, va agredir Michelle van Gorp, una rival del Ros Casares de València. El club culer va vetar-lo de per vida a les seves instal·lacions esportives, fet que va provocar que la pivot s’absentés d’un grapat d’entrenaments. Les excuses per deixar plantat l’equip eren cada vegada més inversemblants. Els expedients disciplinaris i les denúncies policials es van començar a succeir i la crisi va acabar amb la rescissió del seu contracte.

Anys després i cansada del seu caràcter violent, la jugadora es va divorciar del seu marit. Els problemes, però, no van acabar per a Mujanovic. “Un home va trucar al meu antic club, el Como italià, es va fer passar pel meu germà i va dir que jo havia mort d’un infart cerebral. Com que estava de vacances i vaig estar passejant sense el mòbil, la gent no podia contactar amb mi i la notícia es va fer cada vegada més grossa. Jo la vaig llegir a internet”, va explicar la bosniana, que sempre va sospitar del seu exmarit. “Estic segura que ho va fer ell. O va trucar ell o va fer que truqués algú en nom seu, però tinc clar al 100% que ell estava al darrere de tot”, va afirmar.

Sense Mujanovic, l’UB Barça va ser capaç de guanyar el Sopron d’Hongria, però quan va arribar el moment de la veritat no va poder accedir als quarts de final de la Copa d’Europa. El conjunt, que tenia Carme Lluveras com a entrenadora i jugadores com Laia Palau, Mar Rovira, Sandra Gallego, Isa Sánchez i Erika de Souza, es va quedar a un pam de lluitar pel títol. Anna Cruz i Sílvia Domínguez, que aleshores encara eren molt joves, ja començaven a treure el cap. L’eliminació va ser tan ajustada que el basket average es va decidir per tan sols un decimal.