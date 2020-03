Els jugadors del Barça accepten retallar-se el sou, però no tant com voldria la directiva

La junta directiva del Barça es reunirà avui, de manera telemàtica, per intentar arribar a un acord sobre com retallar el sou dels seus esportistes professionals aquests dies. Un cas que porta encara més al límit la ja complicada relació entre els despatxos i el vestidor. Aquesta temporada 2019/20 ja s'havien viscut incidents com la baralla Abidal-Messi a les xarxes, punts de vista oposats sobre el fitxatge de Neymar o insatisfacció de futbolistes per la manera com va ser acomiadat Valverde. Ara la plantilla del primer equip de futbol accepta retallar-se el sou, però no tant com voldria la directiva. Les converses continuen obertes en aquests moments.

Tal com va explicar l'ARA, la directiva del Barça entén que caldrà prendre mesures dràstiques per afrontar una crisi que no havien previst. Sense futbol, els ingressos del club baixen de manera alarmant, ja que es deixen d'ingressar diners en concepte d'entrades, possiblement en drets televisius si el torneig no es pot acabar o en publicitat. A més, el Barça pateix, ja que no es poden vendre productes oficials just la primera temporada en què l'entitat tenia el control de les botigues oficials del club, abans gestionades per Nike.

El coronavirus, doncs, no permetrà que es compleixin les perspectives d'ingressos de la temporada, i caldrà gastar menys. Tal com ja fan molts clubs, la idea seria aplicar un ERTO a treballadors i, especialment, pactar una retallada de sou amb els futbolistes. La prioritat de Josep Maria Bartomeu era pactar-ho tot, sense aplicar un ERTO, per facilitar les coses. Els darrers dies però, s'ha parlat amb els esportistes per pactar un ERTO en que el Barça es faria càrrec del 30% del sou, per permetre que l'estat pagui bona part de la resta del sou durant els mesos de confinament. Aquesta mesura però, també significaria demanar una reducció del 70% de la jornada laboral.

De moment, les negociacions no van pel bon camí i el president dubta si seria una bona idea tirar pel dret i acollir-se a la llei, que li permet fer un ERTO en aquests moments sense cap pacte amb els esportistes. Fer-ho, però, podria ser vist com una declaració de guerra cap als jugadors del primer equip masculí, que accepten retallar-se el sou.

El problema rau en la manera d'estalviar. La primera proposta de la directiva a totes les seccions professionals (futbol masculí i femení, bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei sobre patins) va ser una reducció del 70% del sou mentre duri la crisi, acollint-se a un ERTO. Els futbolistes del primer equip no ho han acceptat, i han proposat retallar-se el 30% del sou durant tota la temporada, tal com va explicar RAC1. És a dir, que si el futbol torna al juny, seguirien cobrant un 30% menys. Les dues parts, però, no saben quan es podrà tornar a jugar. I com serà la Lliga, llavors, ja que falten dates. Per tant, exploren una nova fórmula, com anar retallant una part del sou cada cop més gran, en funció dels mesos d'aturada.

El bàsquet, pendent

Els jugadors de bàsquet tampoc veuen amb bons ulls aquesta retallada, perquè la consideren massa forta. Altres seccions ho han acceptat, però esperen l'arribada d'un acord col·lectiu. Aquesta temporada, el pressupost per a salaris esportius previst era de 642 milions, un 61% de tot el pressupost de la temporada. Gairebé el 50% del pressupost global del club, de fet, és per als sous dels jugadors del primer equip de futbol. Dins del vestidor, de fet, existeixen diversos punts de vista. El temps passa i, de moment, el gest més significatiu ha sigut el milió d'euros donat per Messi per lluitar contra el coronavirus. El capità, per cert, accepta retallar-se el sou. Però vol que la retallada pactada sigui pactada entre tots els jugadors. L'acord, de moment, no arriba.