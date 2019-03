"Ell hi posa les cames i jo el cor": el CB Cornellà completa la Marató de Barcelona més emotiva

David Hernández, l''speaker' del CB Cornellà, i Adolfo Lázaro, fisioterapeuta, van completar diumenge la Zurich Marató de Barcelona, amb la peculiaritat que el David va en cadira de rodes. Amb el lema 'Junts som més forts', els membres del primer equip masculí van completar el recorregut empenyent la cadira. Dividits en cinc grups, jugadors i tècnics es van rellevar durant els 42 quilòmetres al costat de l'Adolfo, que la va córrer sencera al seu costat.

El David i l'Adolfo porten una dècada lligats al club. El primer com a 'speaker' dels partits de Lliga EBA, i el segon com a fisioterapeuta. Durant aquests anys han forjat una amistat entranyable que els ha portat a unir forces en aquest repte. "Ell hi posa les cames i jo el cor", explica el David.

651x366 L'equip del CB Cornellà al complet / CB CORNELLÀ L'equip del CB Cornellà al complet / CB CORNELLÀ

Ascensors Eninter, patrocinador principal del club, es va sumar a la iniciativa i es va fer càrrec de les despeses derivades del repte.