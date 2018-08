Els jugadors, en peu de guerra contra el partit als Estats Units

L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) prepara les barricades per oposar-se a la proposta de la Lliga de Futbol Professional (LFP) de jugar aquesta temporada un partit als Estats Units. A la reunió de l’AFE de Madrid, els futbolistes, en paraules del president d’aquesta organització, David Aganzo, van deixar clar que, si cal, arribaran “fins al final” per evitar aquest partit. Després d’una reunió entre els capitans de Primera, Aganzo va assegurar que en les pròximes setmanes mantindrà una reunió amb el president de la LFP, Javier Tebas, per fer-li arribar les queixes que tenen els futbolistes. Uns jugadors que no descarten, si cal, fer vaga. “Es poden fer les coses de manera molt més coherent. El futbol no només és negoci i no es poden prendre les decisions de manera unilateral. Nosaltres som protagonistes de l’espectacle però es prenen aquestes decisions sense consultar-ho, no és just que futbolistes de Primera s'assabentin d'aquest contracte per anar a l’estranger per la premsa, sense estar informats”, explica a l’ARA David Aganzo.

Els futbolistes es queixen, especialment, de la falta de comunicació. “Tots els jugadors van quedar-se molt sorpresos. No n’hi ha cap que hi estigui a favor, de capitans. Ha sigut unànime. Hi ha clubs que hi estan a favor i d'altres en contra, ens consta, però si es parla dels jugadors, hi estem tots en contra”, va dir Aganzo en roda de premsa. Els representants del Barça a la reunió van ser Sergio Busquets i Sergi Roberto, dos dels quatre capitans juntament amb Lionel Messi i Gerard Piqué. Per part de l’Espanyol, el representant va ser Leo Baptist ão. El Girona no va enviar cap jugador a la reunió, en què Aganzo va demanar a Tebas que “un dia es vesteixi de curt i jugui un partit". "Li demano que pensi en els jugadors, en el nostre calendari. En com et queda el cos quan veus que hi ha gent que vol fer-te viatjar, jugar amunt i avall, i ni t’ho consulta. El problema és la falta de sentit comú. Ens estem acostumant a coses que no són normals. No hi ha temps material per fer un viatge així, amb aquest calendari. Últimament s’ha vist que arriben jugadors de l’Aràbia Saudita a canvi de diners, que es juguen partits els dilluns... ¿Hi ha algú que pensi en els aficionats, que no volen veure partits en aquests horaris o lluny de casa?”, va queixar-se Aganzo.

L’exemple de la Supercopa

Aganzo va explicar que els futbolistes no s’oposen a fer canvis, i va posar com a exemple l'última Supercopa d’Espanya, que per primer cop es va jugar a l’estranger, a Tànger, amb un sol partit, en lloc dels dos de les temporades anteriors. “Va ser diferent. La Federació va consultar-ho amb el Barça i el Sevilla. Només hi havia aquesta solució, ja que calia trobar un forat en un calendari carregat per la prèvia de l’Europa League i les gires. No va ser una decisió unilateral, podia agradar o no, però es va parlar del tema en reunions amb els clubs involucrats”.

La Lliga de Futbol Professional va anunciar el 15 d’agost un acord per 15 anys amb la multinacional Relevent Sports que hauria de portar, almenys, un partit oficial de la Lliga per temporada als Estats Units. La LFP, però, no va confirmar si el primer partit seria ja aquesta temporada, tot i que s’està treballant per intentar que sigui així. Un dels partits candidats era el Girona-Barça de la segona volta, a finals de gener.