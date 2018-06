El jutge tanca sense culpables el cas de la mort de l'aficionat del Deportivo Jimmy

El titular del jutjat d'instrucció número 20 de Madrid ha tancat sense culpables la instrucció del sumari que investiga la mort del seguidor del Deportivo de la Corunya Francisco Javier Romero, 'Jimmy', "en no existir indicis de criminalitat contra cap persona". Jimmy va perdre la vida durant una baralla amb radicals de l'Atlètic de Madrid.

El jutge Jesús de Jesús Sánchez acorda "declarar conclús aquest sumari sense processament", que remetrà a l'Audiència de Madrid perquè es pronunciï sobre si arxiva aquest procediment, com previsiblement passarà. Aquest cas es refereix a la peça separada anomenada "homicidi i lesions" per la investigació de la mort del seguidor dels Riazor Blues i de les lesions patides per un altre seguidor del Deportivo que va ser llançat al riu Manzanares. El cas és diferent de la part principal referent a la baralla amb radicals de l'Atlètic de Madrid, cas en què hi ha més de 100 processats.

El jutge arriba a aquesta conclusió després de considerar que la declaració del principal testimoni , que va identificar cinc ultres del Frente Atlético com a autors materials de la mort, no és fiable i no serveix de manera evident a l'efecte de sustentar el processament de cap persona.



També afirma que la gravació d'un videoaficionat que recull la multitudinària baralla del 30 de novembre del 2014 als voltants de l'estadi Vicente Calderón no té la qualitat suficient per poder establir sense cap mena de dubte la identitat de les persones que hi apareixen , donada la seva baixa resolució.