En acabar la temporada, la nutricionista i el metge em van demanar que durant les tres setmanes de descans, abans de començar la següent, havia de guanyar 3 quilos. Evidentment, era un dir per fer-me entendre que calia donar-li una alegria al cos a tots els nivells després de passar-me tota la temporada exprimint-lo com una taronja.

Tot i que la majoria dels esportistes d’alt nivell, sobretot els d’aquells esports en què el component físic és el motor més important més enllà de la tècnica o de l’estratègia, ens cuidem com pollets, al llarg de la temporada portem el cos al límit repetidament i això ens fa tancar-la en un estat d’esgotament físic, psicològic i anímic.

És una època en què la desil·lusió, la desmotivació o, fins i tot, l’ensopiment conviuen amb nosaltres transitòriament per més que aquest esport sigui una de les motivacions, passions i il·lusions més grans de les nostres vides. Realment, no ens passa res greu, només estem molt cansats. Us és familiar? ¿Teniu una sensació similar a mitjans de juliol?

Tots, en algun moment o altre de l’any i sigui quina sigui la nostra activitat, necessitem unes vacances! Durant la temporada, gestionar el descans ja és un dels punts claus per rendir i assolir els objectius marcats. Descansar forma part del rendiment de qualsevol persona a la seva feina. Però el descans de final de temporada o de les vacances anuals és absolutament imprescindible per poder enfilar una nova etapa i buscar un punt més per seguir creixent com a esportistes. M’agrada comparar aquesta fase amb aquells cotxes de joguina que s’arrosseguen enrere i després agafen embranzida i surten disparats.

Durant aquest període de descans cal desintoxicar-se, desordenar-se i viure sense planificació unes setmanes: ni dieta, ni suplementació, ni entrenaments, ni horaris marcats. Tenir temps per fer aquelles coses que no podem fer mai i dedicar-nos capricis que la resta de l’any no ens permetem. El que us deia, unes vacances!

Aquest estat desinhibit ens permet tornar a somiar en nous objectius, a planificar la temporada amb il·lusió i a tornar a tenir ganes d’un ordre, que molts esportistes portem fins a un extrem una mica malaltís, però que és necessari per assolir el que ens plantegem.

Li donem aire al cos perquè torni amb força, fresc, regenerat i carregat de piles. Els pròxims mesos ens tornarem a exigir disciplina, perseverança, equilibri i molta dedicació, i cal assumir-ho amb plena consciència i empenta.