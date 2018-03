El lateral de l'Atlètic de Madrid Filipe Luis es perdrà el que resta de temporada per lesió

Els serveis mèdics de l'Atlètic de Madrid han confirmat que el defensa brasiler Filipe Luis es perdrà el que resta de temporada per una fractura al peroné. El futbolista matalasser va haver de ser retirat en llitera del partit de l'Europa League de dijous que va enfrontar l'equip madrileny amb el Lokomotiv de Moscou.

A més de tot el final de Lliga, com a conseqüència d'aquesta greu lesió Filipe Luis es perdrà el Mundial de Rússia, on havia sigut confirmat com un dels jugadors escollits pel seleccionador brasiler, Tite.