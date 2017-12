El futur de l'Atlètic de Madrid a la Champions passa per Londres... i per Roma

L'Atlètic de Madrid insistirà aquest dimarts (20.45 h, TV3 i Antena 3) en les seves últimes opcions a la Lliga de Campions agafant-se a un doble duel, primer a Londres davant del Chelsea, en el qual només li val el triomf, i després a Roma, on necessita que l'equip italià no guanyi el Qarabag.

Una successió de resultats indispensables per evitar l'eliminació de la màxima competició europea, en la qual, durant l'era Simeone, l'Atlètic sempre ha arribat almenys fins als quarts de final. Ara, però, està davant d'una situació límit, agreujada pel fet que no depèn de si mateix per aconseguir el pas a la següent ronda.

Encara queda en el record dels matalassers la victòria a Stamford Bridge (1-3) de fa tres anys a les semifinals de la Lliga de Campions. Però aquesta vegada la gesta no serà possible si no hi ha l'ajuda del Qarabag a l'Olímpic de Roma, on l'equip de Di Francesco depèn d'ell mateix per ser a vuitens, però haurà d'esperar la derrota del Chelsea per ser primers de grup.



Per afrontar la cita a la riba del Tàmesi, Simeone disposa de la plantilla al complet amb excepció del lateral dret Juanfran Torres, que és baixa per lesió. El davanter francès Griezmann sembla que ha recuperat l'olfacte golejador amb quatre dianes en els últims tres partits i serà la referència ofensiva, juntament amb Kevin Gameiro i Fernando Torres.





Tensió també al grup del Manchester United

Igual que al grup de l'Atlètic de Madrid, també hi ha tensió al grup A, on el Manchester United és líder amb 12 punts i li val un empat en l'última jornada davant del CSKA de Moscou a casa per a passar de ronda com a primers. Per tant, sembla poc probable que els de Mourinho es quedin fora dels vuitens de final, ja que haurien de perdre per golejada contra els russos i que el Basilea guanyés a l'estadi del Benfica.

A hores d'ara, però, la plaça més disputada d'aquest grup és la segona posició, ocupada pel Basilea amb 9 punts, els mateixos que el CSKA. Els suïssos depenen d'ells mateixos per classificar-se, ja que tenen a favor el 'goal average' amb el CSKA, mentre que els russos han de guanyar a Old Trafford i esperar que no es produeixi una victòria del Basilea a domicili.

Pel que fa al grup B, PSG i Bayern ja són a vuitens de final, ja que Celtic i Anderlecht no tenen cap opció de classificar-se. L'enfrontament entre alemanys i francesos de l'última jornada decidirà qui serà primer i qui serà segon. Els d'Unai Emery parteixen com a favorits per acabar liderant el grup, ja que els bavaresos haurien de guanyar per golejada tenint en compte el resultat de l'anada a París (3-0 a favor del PSG).