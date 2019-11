Les lesions castiguen el Barça

Lionel Messi va agafar la pilota amb les mans i la va situar al punt de penal. Però rere seu l’àrbitre mirava cap a la banda, on el Barça feia la primera substitució del partit. Ernesto Valverde no va voler esperar a veure què passava amb el penal per fer el canvi, perquè Nelson Semedo li havia dit que no podia més. Havia notat una punxada. Quan el portuguès va passar pel costat del tècnic, Valverde el va escoltar mentre feia un gest, mig de preocupació mig d’estar enfadat, amb el cap. No hi ha cap partit en què el tècnic blaugrana no perdi un jugador. Tot plegat afegeix més complicacions a un començament de temporada en què Valverde ha buscat solucions per millorar el joc, però en què també s’ha vist obligat a anar improvisant a mesura que queien jugadors.

Si durant les primeres jornades els problemes van ser en atac, amb les baixes de Lionel Messi i Luis Suárez, últimament els problemes han arribat en defensa, amb la baixa per lesió de Samuel Umtiti i per sanció de Gerard Piqué i Clément Lenglet. A les bandes, la situació és preocupant. Semedo s’estarà unes cinc setmanes de baixa per una lesió al soli, i es podria arribar a perdre el clàssic contra el Madrid del 18 de desembre. Després de l’aturada tampoc podrà jugar contra el Leganés Sergi Roberto, sancionat perquè va veure la cinquena groga. Per aquest motiu Valverde haurà d’optar pels dos laterals amb menys experiència, el senegalès Wagüe, que encara no ha sigut titular a la Lliga, i Junior Firpo, que després de molts dies fora de la llista va poder ser titular per fi contra el Celta. A més, no queda clar quan podrà tornar als terrenys de joc Jordi Alba. El mateix Junior Firpo, de fet, va explicar després del triomf contra el Celta: “Quan vaig venir al Barça ja tenia clar que seria complicat jugar, que em costaria tenir minuts perquè tinc al davant Jordi Alba. No estic preocupat per la meva situació, necessito temps per anar-me adaptant. Al final, els jugadors som egoistes i volem jugar, però estic mentalment preparat per jugar ara que tocarà fer-ho”. Una manera de dir que Alba encara no està preparat per tornar al camp. A diferència del cas de Semedo, en què el club va especificar el temps de baixa, d’Alba no se’n sap res. Però preguntat per la qüestió, Valverde va admetre que “es perdrà uns quants partits”.

Semedo es va convertir en el dotzè jugador de l’equip que es lesiona aquesta temporada. En total, 17 lesions, perquè futbolistes com Luis Suárez i Jordi Alba s’han lesionat dos cops. El davanter uruguaià va jugar els últims minuts contra el Celta, ja recuperat de la segona lesió de la temporada, però just ara se n’anirà a jugar dos amistosos amb la selecció, el primer contra l’Argentina de Messi a Tel Aviv. Messi , per la seva banda, torna a la selecció després de complir la sanció que va rebre a l’última Copa Amèrica, i sumarà quilòmetres a les seves cames just quan es trobava millor, perquè després li toca un segon partit contra els brasilers a l’Aràbia Saudita. A Valverde no li agrada haver-se d’aturar ara, i encara menys veure com molts jugadors se n’han d’anar per disputar partits amistosos. “Hauria preferit continuar jugant, no m’agrada aturar-me després d’una victòria”, va explicar el tècnic, que no acaba d’estar satisfet amb l’agenda dels jugadors. A la directiva li passa el mateix amb comportaments que han generat crítiques com el d’Ousmane Dembélé, que se’n va sovint a França en viatges curts, i el de Gerard Piqué, que no para quiet quan disposa de dies de festa. Aquesta aturada de seleccions, de fet, serà important per al defensa, que va renunciar a continuar jugant amb Espanya: centrat en la seva carrera empresarial, el seu gran projecte és reformular el format de la Copa Davis de tenis, que viurà aquest novembre la seva estrena a Madrid. Dins el Barça, alguns directius van arribar a explicar, amb resignació, que “com a mínim es jugarà a Madrid i no als Estats Units; serà un viatge més curt”.

Si als despatxos no agrada la manera de fer de molts jugadors -com Arthur Melo, que es va tornar a trobar amb Neymar al final del partit contra el Celta-, al vestidor no li va agradar la pretemporada, amb dos viatges molt llargs, un al Japó i l’altre als Estats Units, que no va ajudar precisament a evitar lesions. Però la directiva necessitava els diners de les gires. Si s’afegeixen els partits de seleccions, el resultat és un escenari en què ningú vol renunciar als seus privilegis. Ni clubs, ni seleccions ni jugadors. I acaben arribant les lesions.