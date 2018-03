El llegat de Johan Cruyff continua viu

Ahir va fer dos anys de la mort de l’ideòleg d’un Barça alegre i desinhibit que va passar a la història amb l’apel·latiu majúscul de Dream Team. Ahir va fer dos anys de la mort de Johan Cruyff, per culpa d’un càncer de pulmó que se’l va endur als 68 anys. Dos anys del comiat dolorós d’una figura del món del futbol que, tot i ser pràcticament homenatjada per cada entrenador o equip que opta per jugar amb la possessió de la pilota com a arma principal, ahir va ser especialment recordada. Unes quantes personalitats futbolístiques el van recordar a les xarxes socials amb missatges emotius i, també, amb una pluja de fotografies de l’astre holandès amb algunes de les seves jugades icòniques de quan era futbolista, amb l’Ajax, el Barça o la selecció holandesa, i també de la seva etapa com a tècnic, sempre impecable.

Jugadors com Xavi Hernández i entrenadors com Pep Guardiola i Ronald Koeman van ser alguns dels que més el van recordar. El migcampista de l’Al-Sadd de Doha va compartir una fotografia de tots dos acompanyada del missatge següent: “Dos anys sense el MESTRE. El teu llegat durarà per sempre. Gràcies per tot, Johan”. El tècnic de Santpedor, que amb la seva idea de joc és qui més viu manté el llegat futbolístic de Cruyff, va compartir un emotiu vídeo -fet per Cruyff Management, l’empresa que engloba les diferents entitats fundades o apadrinades per l’holandès- en què, mitjançant il·lustracions animades, s’explica la figura del Cruyff futbolista, entrenador, pare, amic i persona. Per la seva banda, Ronald Koeman, que va viure el seu millor moment com a futbolista quan va guanyar la primera Copa d’Europa del Barça marcant el gol de la victòria a la final de Wembley del 1992, va compartir una fotografia seva en què apareixia amb un Cruyff somrient i el missatge: “Avui fa dos anys que Johan Cruyff se’n va anar. Sempre et trobarem a faltar i mai t’oblidarem”.

Jugadors de l’actual plantilla del Barça, com Sergi Roberto, també van voler recordar l’astre holandès a les xarxes, així com el Barça mateix, que va compartir una fotografia en blanc i negre de Cruyff vestit de curt i amb el missatge: “Dos anys sense Johan Cruyff. Sempre en el nostre record”. L’expresident blaugrana Joan Laporta també el va homenatjar a través d’internet. Són només alguns dels exemples destacats del món del futbol que, en el segon aniversari de la seva mort, van voler recordar la figura de qui, l’any 1999, va ser nomenat per la FIFA com el millor jugador europeu del segle XX.

La fundació, l’altra gran herència

Un dels llocs on és més viu el somriure de Johan Cruyff és la seva fundació i la tasca que desenvolupa. Amb la missió d’ajudar els nens a través de l’esport, es vertebra en tres eixos principals. Un d’aquests és el Pati 14, un projecte que té per objectiu renovar patis d’escoles; que ha arribat, segons dades que aporta la Fundació Cruyff, a 400 centres repartits en tres països, i del qual es beneficien uns 90.000 nens i nenes. El segon pilar és l’aposta per l’esport adaptat: la fundació dona suport a 20 projectes relacionats amb diferents disciplines esportives. El tercer pilar són les Cruyff Courts, que la fundació defineix com les “àrees de joc segures a l’aire lliure”. És ben segur que cada nen que hi salta a jugar deu recordar allò de “Sortiu i disfruteu”.