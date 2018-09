Un mort i 37 ferits en una estampida en un estadi de Madagascar

Almenys una persona ha mort i més d'una trentena han resultat ferides a causa d'una estampida a l'entrada de l'estadi municipal de futbol de Mahamasina, a la capital de Madagascar, Antananarivo, segons han informat aquest diumenge mitjans locals. Els organitzadors del partit havien anunciat que s'havien esgotat les entrades el dia anterior. L'estadi té un aforament de 23.000 espectadors, i s'utilitza tant per a partits de futbol com de rugbi.

L'accident s'ha produït instants abans que comencés el partit de classificació per a la Copa d'Àfrica de Nacions (CAN) entre els equips de Madagascar i el Senegal, quan s'acumulaven milers d'espectadors a l'entrada de l'estadi. El partit s'ha acabat disputant i ha acabat amb empat a dos gols. En aquest partit hi han participat jugadors com Kalidou Koulibaly (Nàpols), Sadio Mané (Liverpool), Salif Sané (Schalke 04), Keita Baldé (Inter), Alfred N'Diaye (Màlaga) o Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace).