Zidane perd Marco Asensio per rebre un Màlaga que mai ha guanyat al Bernabéu

El Reial Madrid rep el Màlaga (dissabte, 16.15 h, BeINSports) amb l'objectiu de retallar distàncies al Barcelona i el València, equips que juguen entre ells diumenge.

Cristiano Ronaldo i Karim Benzema, tots dos amb un sol gol a la Lliga, tenen marcat en vermell al calendari el duel contra el Màlaga. Després de marcar contra l'Apoel a la Champions, tots dos aspiren a recuperar l'olfacte golejador a la Lliga en un partit en què Zidane recupera Mateo Kovačić. Keylor Navas i Gareth Bale podrien tornar, tot i que Zidane haurà de valorar si els fa jugar, ja que han passat setmanes lesionats.

Zidane, però, perd Marco Asensio per un problema a l'obturador extern de la cama dreta, i per sanció tampoc no podrà comptar amb Nacho Fernández, cosa que no forçarà la decisió amb Sergio Ramos. El capità es va fracturar el nas al Wanda Metropolitano i podria jugar amb una màscara de protecció si ho consideren oportú.

Amb Casemiro i Isco descansats després de no participar en la golejada de Nicòsia, les rotacions de Zidane donen opcions a Dani Ceballos de ser novetat a l'onze.

Per la seva banda, el Màlaga, que no ha aconseguit guanyar fora de casa, arriba a un estadi en el qual tampoc ho ha aconseguit al llarg de la seva història.