L'Atlètic vol pescar punts entre els dubtes del Madrid

L'Atlètic de Madrid vol assaltar la segona plaça en el derbi madrileny per excel·lència, que es disputarà aquest dissabte (20.45 h, Movistar Partidazo) al Santiago Bernabéu. Després de superar un inici irregular, el conjunt de Diego Pablo Simeone ve de sumar dos triomfs seguits (0-2 a Getafe i 3-0 contra l'Osca) on ha recuperat sensacions i, sobretot, ha tornat a deixar la porteria a zero.

Els matalassers buscaran assaltar el camp d'un Madrid a qui ja han derrotat aquest mateix curs, en una Supercopa d'Europa (2-4) amb pròrroga inclosa. Entre Lliga, Champions i la mencionada Supercopa, l'Atlètic suma quatre partits sense perdre contra els blancs, que no passen pel seu millor moment. Tot i golejar el Roma al Santiago Bernabéu, el Madrid només ha guanyat un dels últims tres partits en Lliga, i ho va fer de forma ajustada (1-0) contra un Espanyol que va merèixer més. Els blancs van punxar a Bilbao (1-1) i Sevilla (3-0), i necessiten un triomf convincent per tornar a recuperar la confiança. El Bernabéu és el seu principal aliat: hi han guanyat els tres partits de Lliga jugats, contra Getafe (2-0), Leganés (4-1) i Espanyol (1-0).

Per aquest partit, Julen Lopetegui no podrà comptar ni amb Isco, operat d'una apendicitis, ni amb Marcelo, que té per 15 dies de baixa per una lesió muscular al soli dret. Amb qui si que podrà comptar és amb Carvajal, recuperat d'una sobrecàrrega muscular, i amb Odriozola, que no va jugar a Sevilla per precaució. L'equip que guanyi pressionarà el Barça, empatat a 13 punts amb el Madrid i dos per sobre de l'Atlètic.