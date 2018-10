Hisenda multa Bale amb 337.000 euros per frau fiscal

L'Agència Tributària exigeix a Gareth Bale 337.000 euros per haver defraudat impostos amb els seus drets d'imatge a través d'una societat anglesa. Hisenda exigeix aquesta quantitat perquè, segons informa 'El Mundo', el jugador del Reial Madrid no va tributar a Espanya els seus ingressos comercials durant l'exercici del 2013, any en què va fitxar pel conjunt blanc procedent del Tottenham Hotspur. L'administració pública considera que va cometre frau per valor de 200.000 euros, que juntament amb una sanció de 100.000 euros i uns interessos de 37.000 euros, conformen la sanció total que el jugador haurà de pagar. Bale ja ha rebut la notificació i ha recorregut la mesura.

L'origen del problema és que Bale va rebre ingressos publicitaris a través de la seva societat, Primesure Limited, domiciliada a Londres, i que el jugador blanc tenia constituïda des del 2007. Tot i que es considera que el 2013 Bale no era resident fiscal a Espanya, Hisenda creu que hauria d'haver tributat els drets que va generar vestint la samarreta blanca. Per aquest motiu li exigeix un 19% dels impostos.

El gal·lès no és el primer jugador del Madrid afectat per un cas semblant. Últimament jugadors com Modric (va pagar 1,2 milions per no haver tributat els seus drets d'imatge el 2012) o Marcelo han tancat acords de conformitat amb la fiscalia admetent penes de presó per delicte fiscal. A més d'ells, hi ha altres casos: Benzema (va pagar mig milió per solucionar els problemes amb Hisenda), Sergio Ramos (va fer el mateix amb 100.000 euros), James Rodríguez (va regularitzar el seu cas amb quatre milions), Carvalho (un milió), Di María (2 milions), Özil (2,8 milions) o Cristiano Ronaldo (18,8 milions i una pena de dos anys de presó).