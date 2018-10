La vida després de Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo va deixar el llistó molt alt al Madrid, no és cap secret. No és fàcil cobrir el seu forat. Va fer molts gols aquí, però és passat, i no podem viure del passat". Instants després de caure a Moscou, Keylor Navas va reconèixer el que semblava que acabaria passant tard o d'hora: el Madrid enyora el portuguès i la seva influència en l'atac de l'equip blanc. "Estem fastiguejats. No esperàvem perdre punts aquí i l'ambient al vestidor no és el millor ara mateix. Hem d'aixecar el cap", va afegir Modric, que també va evidenciar que en els últims partits el Madrid "no ha estat al nivell".

El conjunt de Julen Lopetegui només ha pogut guanyar cinc dels 10 partits oficials disputats. El primer, derrota a la Supercopa d'Europa contra l'Atlètic (2-4). Unes setmanes més tard, empat a San Mamés (1-1). I més recentment, tres entrebancs seguits: 3-0 al Sánchez Pizjuán, 0-0 contra l'Atlètic i 1-0 amb el CSKA. Aquests tres últims resultats, a més, evidencien un problema dels blancs amb el gol: no estaven tres partits seguits sense marcar des del gener del 2007, amb Fabio Capello a la banqueta.

Amb Cristiano, per tant, el Madrid mai havia acumulat una sequera tan llarga. "No estem acostumats a estar tres partits sense marcar. Hem fet tres pals, ocasions", va lamentar Nacho. El 2007, com curiosament també ha passat ara, la mala ratxa va arribar després d'un triomf per la mínima contra l'Espanyol. Aleshores, els blancs van caure contra el Recreativo i el Deportivo, i van empatar amb el Betis. No van trencar la falta de gol fins al següent partit amb el Saragossa. En total, 352 minuts seguits sense marcar. La ratxa actual, 319 minuts, a 33 d'igualar aquell registre.

La xifra més baixa de la dècada

Xifres en mà, l'actual Madrid és el menys golejador de l'última dècada. En els primers 10 partits oficials ha anotat 17 gols (1,7 per partit). En cap curs amb el portuguès va baixar dels 21 a aquestes altures. En va firmar 21 els cursos 2010/11 i 2017/18; 23 el 2012/13 i el 2016/17; 24 el 2015/16; 27 el 2013/14; 28 el 2011/12 i el 2014/15, i 29 el 2009/10.

La sortida de Ronaldo és un dels factors que ajuden a explicar el mal moment dels blancs, però no l'únic. La ressaca física del Mundial encara pesa en alguns jugadors com Luka Modric, que continua entrant progressivament a l'onze, Kroos, Ramos o Marcelo, aquest últim, lesionat. A més, la baixa per l'operació d'Isco per apendicitis ha coincidit amb els tres últims entrebancs dels blancs.