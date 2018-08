El Madrid s'estrena amb triomf en un plàcid derbi madrileny (2-0)

Pocs dies després de caure en la Supercopa d'Europa contra l'Atlètic de Madrid, el Reial Madrid s'ha refet amb un triomf en un altre derbi madrileny (2-0), aquest cop contra el Getafe, en el partit d'estrena en Lliga de tots dos conjunts.

Els blancs han sortit pressionant força amunt la sortida del Getafe, que s'ha vist empetitit ben aviat. Bale, al minut 4, ha avisat per primer cop amb un gran xut salvat per Soria. El Madrid s'ha fet dominador absolut de la pilota, amb Bale com a principal conductor del joc ofensiu. Sense Cristiano Ronaldo, el galès ha assumit el lideratge atacant. Pocs minuts després, un nou tir seu s'ha estavellat al travesser.

El Madrid dominava amb claredat quan, després d'una centrada des de l'esquerra refusada per Soria, Carvajal ha avançat als blancs gràcies a una vaselina amb el cap. Amb el gol, els blancs han seguit el guió previst, sotmetent a un Getafe que ha celebrat l'aparició del VAR: superada la mitja hora, l'àrbitre ha dubtat si xiular penal per una empenta a Ramos, però la revisió amb vídeo ha confirmat que en la mateixa jugada hi havia fora de joc de Benzema.

No ha estat fins al tram final del primer temps que el Getafe ha aconseguit apropar-se a l'àrea d'un Keylor Navas que ha tornat a defensar la porteria blanca. El Madrid manava, però al descans el resultat era més ajustat del que deia el joc. A la represa, però, els blancs han anat per feina, i als sis minuts de la segona part Bale ha rematat amb l'esquerra una centrada rasa d'Asensio.

Amb el 2-0 al marcador, Lopetegui ha estat prudent, i ha donat entrada a Casemiro per Isco. El Getafe ha tardat força a reaccionar, i no ha estat fins gairebé l'últim quart d'hora de joc que ha tornat a apropar-se a l'àrea rival. Ha estat una centrada rasa d'Alejo en una transició llarga que Ángel no ha arribat a rematar per molt poc quan ho tenia tot al seu favor per escurçar distàncies. El primer i únic xut a porteria del Getafe, però, no ha arribat fins el minut 91. Aquest avis aïllat ha estat tot el que han generat els de José Bordalás, que marxen amb les butxaques buides d'un Santiago Bernabéu que respira més tranquil després de sumar els tres primers punts. Ara, la feina dels blancs, segueix als despatxos buscant algun reforç més al mercat.