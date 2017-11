La maldat de posar a la mateixa hora el Barça i el City

Que no hi torni Javier Tebas. O Jaume Roures. O qui sigui que programa a la mateixa hora un partit del Barça i del City. Quines ganes de fer mal si tens dues televisions separades només per 10 centímetres. Tot i que a les dues pantalles hi havia 22 futbolistes perseguint una pilota, semblaven dos esports diferents. A l’esquerra la pilota avançava parsimoniosa, a la dreta vertiginosa. Al final, però, capritxós el futbol, fins i tot més bon resultat per al Barça, i dos equips que en números segueixen intractables.

Fins i tot els gols van ajudar a fer evident que eren dimensions paral·leles, com si es tractés d’una tercera temporada de Stranger things. En una realitat, tot fosc i fred, gols lletjos de rebot; en l’altra una combinació perfecta dels de Guardiola per obrir el marcador, i un obús de Kevin de Bruyne per rubricar el triomf dels de Manchester.

El Barça, que havia sublimat el futbol al Wanda Metropolitano, fa temps que no juga bé. Potser per això, conscient de les limitacions que ara té l’equip, Piqué ahir va fer-se un tip de passades llargues. Desplaçaments en diagonal, amb el Leganés ben col·locat, per buscar una segona jugada, assumint que aquest era el camí més ràpid per fer mal, més que no buscar que la pilota rodés sobre la gespa i passés pel mig del camp.

I no només és una qüestió futbolística que s’ha de contextualitzar -és el segon any de Guardiola, el primer d’Ernesto Valverde-: el producte televisiu no hi ajuda gens. La imatge de Butarque era depriment, amb un sol molest, costava distingir els futbolistes, mentre a la Premier la imatge sempre és nítida, amb camps plens i una realització més rica.

Tot i que potser és simplement que ahir Messi va fer un dels pitjors partits dels últims anys, o bé que es tracta d’una qüestió cultural. A les quatre, a la Península, és temps de becaina; al Regne Unit ja es preparen per encarar la nit. Deu ser això, segur, més que no pas que el City tingui ara mateix la millor parella d’interiors del món: De Bruyne i Silva.