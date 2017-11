Primer triomf d'una nord-americana a la Marató de Nova York en 40 anys

Shalane Flanagan és la primera nord-americana que guanya la Marató de Nova York en 40 anys, amb un temps de 2 h 26 min 53 s. Flanagan s'ha imposat per davant de la keniana Mary Keitany, la dona que buscava guanyar per tercer any consecutiu. L'últim triomf d'una atleta local va ser el de Mary Keitany el 1977.

En categoria masculina s'ha imposat el kenià Geoffrey Kamworor, amb un temps de 2:10:53, per davant del seu compatriota Wilson Kipsang, a dos segons.