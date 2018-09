Una marca amb interès global

L’Snatt’s Femení Sant Adrià va presentar dimecres la seva nova equipació per a la nova temporada. L’acte va ser emès en directe pel nou canal de televisió en streaming que el club ha posat en marxa (FSAtv). “Les equipacions segueixen la línia de les últimes temporades, però hem fet un salt de qualitat amb el disseny i el teixit. Ens hem posat al dia, necessitàvem un canvi. Aquest any també farem roba d’entrenament per a totes les categories del club”, diu a l’ARA José Aneas, president del club. Una de les novetats de l’entitat és la posada en marxa d’una botiga virtual. “Ja tenim tots els permisos i les eines que necessitàvem i les pròximes setmanes engegarem el projecte. Durant els últims mesos hem rebut peticions de roba de tot arreu, tant de Catalunya com de fora, i era complicat gestionar aquestes demandes. Ara serà diferent i serà més senzill atendre aquestes peticions. A més, agilitzarà les gestions dels equips inferiors i es pot convertir en una font d’ingressos que ens anirà molt bé”, afegeix. Tot i haver rebut ofertes de multinacionals del sector, el club ha preferit mantenir-se fidel al mateix proveïdor els últims anys.

Després de completar amb èxit la temporada de la seva estrena a la Lliga femenina, l’Snatt’s Femení Sant Adrià es prepara per consolidar el seu projecte a la màxima categoria del bàsquet espanyol. “Estem contents amb l’equip que hem pogut fer. A finals de juliol vam tancar del tot la plantilla i el resultat final ens agrada molt. Tenim jugadores i ara hem de fer un equip. Glòria Estopà és una aposta segura pel que fa a treball i bona dinàmica del grup”, recorda Aneas. L’entrenadora, que coneix perfectament el club, substituirà Fabián Téllez, que s’ha fet càrrec del Mann-Filter Saragossa.

Tot i les bones perspectives, des del club de Sant Adrià volen tocar de peus a terra. “L’objectiu és mantenir la categoria. Hem millorat el pressupost i hem aconseguit més implicació institucional, que és un aspecte clau, però encara som a la part baixa de la Lliga femenina pel que fa al nivell econòmic. Lluitarem per fer un bon paper. La temporada passada va ser molt maca i aquest any s’amplien les places per disputar la Copa de la Reina i els play-off pel títol”, assegura.

L’aposta pel planter no es negocia

Aneas té clar que l’aposta decidida pel planter començarà a tenir visibilitat en el primer equip a partir d’ara. “Hem de tocar de peus a terra. La categoria va creixent de mica en mica. Nosaltres tenim una estructura de planter molt potent i això ens donarà fruits a partir d’ara, que és quan les jugadores joves començaran a arribar al primer equip. Tenim la competència de les universitats nord-americanes, però hem de convèncer les jugadores perquè tinguin il·lusió per seguir el club de la seva vida. En l’àmbit personal, marxar als Estats Units pot ser una bona opció per estudiar una carrera i perfeccionar l’anglès. En l’àmbit esportiu, no ho tinc tan clar”, opina.

El club va patir la temporada passada per arribar a tots els compromisos econòmics que exigeix competir a la Lliga femenina, però ara es mira el futur amb optimisme. Aneas està satisfet amb la implicació que les institucions públiques han tingut amb el projecte de l’Snatt’s Femení Sant Adrià. “L’any passat van haver de fer un gran esforç a última hora per ajudar el club a competir a la màxima categoria. Tots els grups polítics ens van donar suport i ens van obrir les portes d’altres institucions per igualar l’ajuda que tenen els nostres rivals de la Lliga femenina”, recorda el president d’un club tan atípic com singular.