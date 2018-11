Marc Márquez no sortirà al balcó per una pancarta sobre els presos polítics

Marc Márquez no podrà sortir enguany al balcó de l'Ajuntament de Cervera a celebrar el seu cinquè títol mundial de Moto GP. Així ho ha explicat 'Segre.com', que ha informat que el pilot no podrà mantenir aquesta tradició a causa de qüestions protocol·làries i de les pressions de les grans firmes que el patrocinen per retirar la pancarta, i que han rebut la negativa de l'alcalde, Ramon Royes (PDECat), de manera que la sortida al balcó s'ha suprimit.

Cervera es prepara aquests dies per a la celebració del cinquè mundial de Moto GP. El club de fans de fans del pilot, que ha instal·lat sis pancartes en l'itinerari de la ruta, va demanar a la Paeria la retirada de la pancarta, situada al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha reconegut que, després de les reunions mantingudes amb els Mossos, els Bombers i el club de fans, la pancarta no retirarà. La rua començarà a les 19 h.