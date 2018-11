Un ‘match-ball’ que arriba abans d’hora

A la Lliga Iberdrola, les últimes temporades els duels per excel·lència de la competició són els que enfronten el Barça i l’Atlètic de Madrid. Entre els dos conjunts s’han repartit sis dels últims set campionats de lliga: quatre per a les blaugranes (2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15) i els dos últims per a les matalasseres. Només l’Athletic Club, que va guanyar la Lliga el curs 2015/16, treu el cap en aquest binomi dominador entre les catalanes i les madrilenyes des que els respectius clubs van apostar per professionalitzar el futbol femení. Avui al Miniestadi (18 h, GOL TV), Barça i Atlètic de Madrid es veuran les cares. Els dos conjunts estan separats per quatre punts al capdavant de la taula: les madrilenyes manen i les blaugranes són segones.

Per al conjunt català, el partit és un match-ball anticipat a la novena jornada, ja que una derrota al Miniestadi suposaria que l’Atlètic s’escaparia de set punts a la classificació. Una distància que convertiria la Lliga en una quimera per al Barça, tenint en compte que, en les dues últimes lligues, el conjunt matalasser només ha cedit una derrota. Va ser el curs passat, quan van caure 0-1 en el derbi madrileny contra el Rayo Vallecano. Aquest resultat va tallar una ratxa de 44 partits consecutius de lliga sense conèixer la derrota.

Tots aquests precedents conviden a pensar que tot el que no sigui sumar contra l’Atlètic de Madrid complicarà molt les coses a un Barça que vol tornar a manar a la Lliga després de tres temporades sense guanyar la competició. Però el tècnic blaugrana, Fran Sánchez, vol treure pressió a les seves jugadores. “Evidentment és un partit important perquè juguem contra el líder, però ni molt menys és una final. Set punts seria una distància gran, però nosaltres no pensem en això, pensem a guanyar els tres punts”, valora el preparador barceloní. “Després d’aquest partit no s’acabarà el món, tots els partits valen tres punts i aquest és un partit més. Queden 21 jornades, s’ha de seguir i sobretot arribar bé al maig”, opina la capitana de l’equip, Vicky Losada. Però la migcampista no nega la magnitud de l’enfrontament: “És un partit molt bonic, és el clàssic de la Lliga femenina, així que anirem a totes”.

L’afició, element capital

Tant la capitana del Barça com el seu tècnic coincideixen en la importància que l’afició acudeixi al Miniestadi. “Veure el Mini amb més gent de l’habitual serà una motivació afegida”, opina Sánchez. “Sempre és bo que la gent vingui, que s’animi, necessitem el seu suport. Quan hem omplert el Mini l’equip ha respost molt bé”, recorda Losada.

El Barça ha venut més de 6.000 entrades, entre socis, aficionats i compromisos del club. Una bona entrada serà clau al Mini, que té el rècord d’assistència en un partit del Barça femení amb 10.352 espectadors. La xifra correspon al duel d’anada de les semifinals de la UEFA Women’s Champions League que el conjunt blaugrana va perdre (1-3) l’abril del 2017.

Malgrat no tractar-se d’un duel de Champions, el Barça-Atlètic és un bon reclam per assistir al Miniestadi, ja que es tracta d’un duel de màxima igualtat: exceptuant els enfrontaments de Copa, els últims tres partits entre els dos conjunts han acabat amb empat per la mínima (1-1). A la cita d’avui, les matalasseres arriben amb ple de victòries a la lliga (8 de 8), i el Barça ha cedit dos empats a zero contra el València i el Llevant.

Jennifer Hermoso, baixa sensible

Una lesió muscular privarà Jennifer Hermoso, màxima golejadora de l’Atlètic (8 gols), de retrobar-se amb les seves excompanyes, com Alexia Putellas, la màxima artillera del Barça (5 gols). Qui sí que tornarà al Mini és Olga García, la tercera jugadora que, fa un parell de temporades, formava un trident blaugrana demolidor amb Hermoso i Putellas. Abans companyes, avui rivals durant 90 minuts que poden decidir la Lliga.