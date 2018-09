Una medalla d'Or permet a un jugador del Tottenham evitar dos anys de servei militar

Un dels millors jugadors del Tottenham Hotspur, rival del Barça a la Champions, ha tocat el cel als Jocs asiàtics, on ha guanyat la medalla d'or al torneig de futbol. A més de l'èxit esportiu, per a Son Heung-min aquest èxit significa no haver de fer el servei militar obligatori, i poder jugar amb normalitat amb el seu club. Son Heung-min havia de ser campió per evitar complir dos anys de servei militar obligatori, amb ordre d'incorporar-se a files els propers mesos. A Corea del Sud, el servei militar és obligatori però esportistes que destaquin pels seus èxits poden rebre permís per no fer-lo.

Corea del Sud ha derrotat per 2-1 als japonesos a la final, amb dos gols a la pròrroga en un partit domina sempre pels coreans. L'exjugador del Barça Seung Woo-Lee ha fet un dels gols coreans. La final era vital per als jugadors de Corea del Sud, especialment per a Son Heung-Min, el jugador del Tottenham, ja que penjar-se la medalla d'Or significava poder continuar la carrera esportiva amb normalitat. I tot, per culpa de la llei coreana, un estat oficialment encara en guerra. El 1953 el nord, comunista, i el sud, capitalista, van arribar a un armistici que va dividir la península en dos i va aturar un conflicte que havia mostrat al món que de les cendres de la Segona Guerra Mundial naixien noves guerres. Però com que mai es va arribar a signar un tractat de pau, les dues Corees segueixen en guerra, tot i les trobades d’aquests darrers mesos entre els presidents dels dos estats.

La Guerra de Corea va militaritzar tant els dos estats que durant molts anys el sud va patir una dictadura militar. Ara, amb la democràcia, el servei militar continua sent obligatori per a tots els homes d’entre 18 i 35 anys. Un servei que dura dos anys i que els obliga a deixar els estudis o la feina per passar a cobrar poc més de 100 euros al mes, ja que no els cal res més al quarter on reben la formació militar. L'exèrcit permet als esportistes compaginar la formació militar amb la preparació esportiva, però els jugadors de futbol ho fan entrenant i jugant a la lliga local amb un club especial pensant per a aquest propòsit. Per als jugadors que militen a clubs estrangers doncs, és un greu problema.

Per a la gran estrella de la selecció de Corea del Sud, el futbolista del Tottenham Hotspur anglès Son Heung-min, de 25 anys, aquests Jocs asiàtics eren la darrera oportunitat per evitar aquest servei militar, doncs se li acabava una pròrroga de 21 mesos que va rebre del govern. Els esportistes coreans que excel·leixen poden rebre exempcions per no fer-lo mai, com va passar amb la selecció sud-coreana semifinalista del Mundial del 2002 o amb els medallistes olímpics. Després de fallar als Jocs Olímpics d'ara fa dos anys i caure a la primera fase del Mundial, Son Heung-min tenia una darrera oportunitat: guanyar l’or als Jocs asiàtics, a Indonèsia. Al torneig de futbol d’aquesta competició hi juguen seleccions de futbolistes de menys de 23 anys amb tres excepcions. Son Heung-min ha estat una d'elles. Els altres eren el davanter del Gamba Osaka japonès Hwang Ui-jo i el porter Jo Hyeon-woo. Aquest però, va fer el servei militar fa anys, així que no es lliura de passar per l'exèrcit, a diferència dels seus companys d'equip.

Legalment, el Tottenham podia negar-se a cedir el jugador per als Jocs asiàtics, a diferència del que passa amb el Mundial o la Copa d’Àsia de futbol. De fet, el 2014 el mateix Son Heung-min va veure com el que aleshores era el seu club, el Bayer Leverkusen, no el cedia per a uns Jocs asiàtics en què Corea va guanyar l’or. Tots els jugadors que hi van participar es van lliurar del servei, i això va fer més gran encara la ferida de Heung-min, que va demanar al Tottenham permís per anar a aquesta competició. La jugada li ha sortit bé, ja que la pròrroga acabava aquest any.