Aquest dilluns, l'empresa de representació i consultoria especialitzada en futbol Prime Time Sport ha presentat l'informe 'Football Transfer Review', que analitza l'activitat dels clubs europeus en el mercat de fitxatges. El document, que s'elabora des de l'any 2009, es focalitza en els traspassos que duen a terme els clubs de les 5 principals lligues europees: la Lliga espanyola, la Premier League anglesa, la Serie A italiana, la Bundeslliga alemanya i la Ligue 1 fancesa.

L'estudi assenyala un augment del 49% en la inversió dels clubs en el mercat d'hivern respecte a l'any passat. "El mercat d'hivern ha deixat de ser un 'outlet' de jugadors de rendiment immediat", ha afirmat en l'acte de presentació Esteve Calzada, director de l'informe. "Els clubs ara també afronten fitxatges estratègics durant el mes de gener", ha assegurat. En aquest sentit, les xifres demostren que 5 dels 10 traspassos més cars d'aquesta temporada corresponen al mercat hivernal.

Aquest important augment de la inversió dels clubs en el mercat de gener va en consonància amb la tendència inflacionista dels preus dels futbolistes en els darrers anys. De fet, els 5 fitxatges més cars de l'últim mercat d'hivern (Coutinho pel Barça, Van Dijk pel Liverpool, Diego Costa per l'Atlètic de Madrid, Laporte pel Manchester City i Aubameyang per l'Arsenal) són els 5 traspassos més cars de la història tancats durant el mes de gener. A més, la inversió realitzada en aquest mercat hivernal representa el 21% de la quantitat invertida a l'estiu, la proporció més alta en els darrers 7 anys i la segona més gran en tota la història.

Per fer front a aquesta despesa en jugadors cada cop més elevada, els clubs disposen dels fons que obtenen pels drets de televisió i, sobretot, dels diners que cobren pels mateixos traspassos de futbolistes. D'aquesta manera, només la Premier League i la Lliga han acabat el mercat de traspassos amb resultats comptables negatius i totes les grans lligues europees menys la Serie A italiana han batut els seus rècords en ingressos econòmics per la venda de jugadors.

El Barça empeny la Lliga a superar-se en inversió

L'arribada de Philippe Coutinho al Barça, migcampista pel qual el Barça ha pagat 120 milions d’euros fixos i 40 en variables, representa el fitxatge més car de la història en un mercat d'hivern. Aquest traspàs juntament amb el de Yerri Mina, tancat per 10,8 milions d'euros, signifiquen més de la meitat dels 311 milions d'euros invertits per la Lliga espanyola durant el mes de gener, una despesa 17 vegades més elevada que en el darrer mercat d'hivern.

No hi ha ningú que gasti més que el Barça

Els blaugranes se situen com el segon club que més ha invertit aquesta temporada, amb 360 milions d'euros, només per darrere del París Saint-Germain, que aquest estiu es va gastar 418 milions.

Per la seva banda, el Reial Madrid és l'únic gran club d'Europa que no ha incorporat cap jugador en l'última finestra de traspassos del mes de gener.

Dembelé el fitxatge menys rendible

Pel que fa als traspassos tancats durant l'estiu, el del blaugrana Oussmane Dembelé és el menys rendible de les grans lligues europees. En el mes d'agost, el Barça va acordar pagar 105 milions fixes i 40 de variables per l'extrem francès al Borussia Dortmund i, de moment, l'aposta no ha sortit com s'esperava. Dembelé només ha pogut disputar el 8% dels minuts disponibles després d'haver patit diverses lesions convertint-se així en el fitxatge menys rendible dels grans clubs europeus aquesta temporada.