Un mercat tranquil tot i la necessitat de trencar la dinàmica

La direcció esportiva de l’Espanyol i Rubi han afrontat amb relativa tranquil·litat unes festes nadalenques en les quals la majoria dels seus desitjos han anat més encaminats a recuperar la millor versió dels jugadors que ja són a la plantilla que no pas a la incorporació de nous reforços que ajudin a capgirar la dinàmica de derrotes. Bàsicament, perquè el marge salarial de què disposa l’entitat és força baix i caldria la sortida d’algun jugador amb una nòmina important per poder incorporar algun relleu de garanties. Fins a l'últim dia, però, no es descarta res.

Als despatxos de l’RCDE Stadium preveuen un mercat sense gaires moviments, però sempre a l’aguait d’alguna oferta imprevista que pugui capgirar les seves previsions. La cessió de Pipa al Nàstic, equip amb el qual ja ha començat a entrenar i que s'ha confirmat aquest dimecres, podria ser l’única operació d’aquest mes de gener. El lateral del planter no comptava amb protagonisme, ja que Rubi ha preferit Javi López i Rosales, dos jugadors més experimentats. A Tarragona, on ja el van voler a l’estiu, tindrà minuts per la lesió d’Iván López. Descomptant els 9 milions que s’ingressaran per Aarón, els pressupostos de l’Espanyol per aquest exercici preveuen uns 10 milions per traspassos. Vendre ara no és necessari, però ajudaria a arribar a l’estiu amb una posició més forta a l’hora de negociar sortides per jugadors amb força mercat.

Renovació automàtica per a Javi i Sergio

El gran gruix dels canvis es preveu a partir de l’estiu vinent. Dels 23 jugadors que entrenen regularment amb el primer equip (Pedrosa és l’únic que ho fa encara amb fitxa del filial), sis finalitzen contracte el 30 de juny. Dos d’ells són conscients que no seguiran a l’entitat: Rosales, cedit pel Màlaga, tornarà al conjunt andalús, on li quedarà un any de contracte. L’Espanyol no pagarà l’opció de compra de 3 milions, inassumible per un jugador que està sent suplent. Roberto Jiménez, també fora dels habituals, deixarà l’entitat després de tres cursos a l’ombra de Diego López. Ocupa una de les fitxes més altes de la plantilla i vol minuts. Sap que amb el gallec no els tindrà. Va costar 3 milions i l’Espanyol no rebrà res per ell, però almenys s’estalviarà la seva elevada fitxa, uns dos milions nets.

Més senzilla resulta la continuïtat de Javi López i Sergio García. Tot i ser dos veterans, són capitans i tenen una gran reputació i ascendència al vestidor. El primer veurà renovat un any més el seu contracte si disputa 45 minuts en 20 partits. Ja en porta 13. En el cas de Sergio García, ha d’arribar als 25, i ja en porta 13. “La meva idea és ser aquí molts anys, m’agradaria retirar-me a l’Espanyol”, va apuntar el novembre passat. Si no passa res estrany, tots dos seguiran el curs vinent.

Hermoso i Borja seguiran fins a l’estiu

Menys clara és la continuïtat d’Óscar Duarte. Acabarà el curs amb 30 anys, sent el tercer o quart central. Internacional i mundialista, pot tenir cert mercat, però ell se sent còmode a Barcelona. “No estic tenint la regularitat que voldria, però només queda seguir entrenant per posar-li difícil a l’entrenador. Soc feliç aquí, sempre m’han tractat bé”, va dir a l’octubre. Les lesions i la consolidació d’Hermoso l’han relegat a la banqueta. El 2019 també finalitza contracte un Adrià Pedrosa que podria allargar automàticament el seu vincle un any més, tal com preveia la renovació feta el 2017. Rubi li està donant corda a la Copa, i si falla Dídac el lloc és seu. Vol seguir a l’Espanyol, però el club faria bé de blindar-lo. L’entitat ja treballa per fer-li fitxa del primer equip amb una clàusula per evitar una fuga indesitjada.

La resta de plantilla està blindada: Diego López, Dídac, Granero, Piatti, Hernán i Naldo finalitzen contracte el 2020. Els tres últims podrien marxar a l’estiu si troben una oferta convincent, ja que el club necessita alliberar massa salarial per afrontar noves incorporacions. Aquest any també acaba contracte Hermoso, a qui ben aviat sondejaran per renovar-lo. El Madrid el pot repescar per 7,5 milions, però el madrileny vol marxar per jugar, no per estar a la banqueta. No es descarta que algun altre club se sumi a la subhasta a l’estiu. La clàusula per a la resta, 40 milions. De 28 milions és la d’un Borja Iglesias feliç a l’Espanyol però conscient que una gran temporada el pot catapultar a un equip més gran. A Espanya i Anglaterra no li falten pretendents. El gallec, que com Hermoso seguirà, com a mínim, fins a l’estiu, acaba contracte el 2022, com altres cinc perles del planter: Marc Roca, Melendo, Puado, Pipa i Álex López. Tots ells, blindats amb clàusules de 40 milions.