Els més murris de la selva

Si el lector pensa que el seu equip, en el mercat d’hivern, ha tancat altes i baixes massa a última hora, la UEFA li pot donar la raó. En el seu informe anual sobre el paisatge del futbol europeu, que pot descarregar-se lliurement, l’ens exposa que una tercera part de la quantitat que els clubs de la Premier van invertir en fitxatges l’estiu passat es va gastar ja amb la competició en marxa. En el període de 20 dies entre l’inici del torneig i el tancament del mercat, es van abonar 552 dels 1.682 milions d’euros destinats a noves incorporacions. El cas espanyol és semblant: 235 dels 659 milions invertits es van pagar en les últimes dues setmanes d’agost. Potser sorprenentment, si fem cas dels tòpics, el futbol més previsor d’Europa va ser l’italià, que abans que arrenqués la Serie A ja havia contractat per valor de 788 milions d’euros, el 90% del total.

L’informe de la UEFA, però, no es queda en els moviments entre equips. Des de fa dos anys, totes les federacions nacionals tenen l’obligació de comunicar quants diners han abonat a representants els clubs de cada país. Això ha permès, analitzant uns 2.000 traspassos, monitoritzar la feina dels agents, tant protagonistes com els jugadors dels últims dies de mercadeig. La UEFA indica que, si bé la comissió mitjana supera de poc el 13%, les quantitats pagades als representants suposen el 40% de la inversió en fitxatges del conjunt de clubs del continent. A partir d’aquí, cal fer alguns matisos. El tant per cent és més alt com més barata és l’operació: dels traspassos de menys de 100.000 euros, l’agent rep, de mitjana, el 40%. Això fa que en lligues amb moviments humils, com la danesa, la polonesa o la suïssa, el percentatge del pastís superi el 20%. Però si un traspàs es tanca per 5 milions d’euros o més, el que en percep el representant es redueix fins a un 9% del preu final.

La UEFA aplica la mateixa interpretació en comprovar que el percentatge creix quan l’operació es realitza entre un club europeu i un de fora del continent. Les comissions més elevades es registren quan hi intervenen clubs asiàtics i africans: però, en aquest últim cas, l’informe apunta que el tant per cent que percep el representant en els traspassos més cars és superior a l’europeu. I, si bé l’operació Neymar va provocar que, l’any passat, els familiars que representen jugadors fossin els que més diners van percebre, l’estudi afirma que un 27% dels futbolistes de la Premier estan representats per una de les deu agències més potents. Un cas extrem és el de Vadim Xablii, un agent ucraïnès de 28 anys que controla tres de cada deu jugadors de la lliga del seu país. Això són moltes despeses en els anomenats viatges d’afecte : però és el que toca ara després d’un mes d’obrir-se pas amb matxet per sobreviure a la selva.